高中校長遴選制度挨批「喬家大院」 全教總籲修法解決

全國教師工會總聯合會周一召開校長遴選會淪為橡皮圖章記者會，中華民國高級中等學校校長協會回應有提供如「教師介聘般的平台」，但遴選一切依程序進行，也非自行協調對調或多角調。全教總今天再度呼籲教育部應修正校長遴選作業期程，改善校長遴選辦法的制度漏洞；另也應將志願數從低標一所改為「應填二至三所」，讓志願形成複數決，杜絕有心人士分配私利。

全教總今天再度召開記者會，全教總理事長侯俊良表示，高中校長20年前由官派改為遴選，杜絕官派的弊端，但現行遴選辦法卻被操作成少數人能決定什麼能送到遴選會，已經與官派無異，甚至形成「一個蘿蔔一個坑」的現況。

侯俊良也說，校長協會日前證實設立教師介聘般的平台，但他認為，教師借聘與校長遴選是天差地別的概念，教育部竟也默許這類情事，嚴厲要求教育部徹查，拒絕私相授受以及事前操作，避免違反公務員服務法的精神。

全教總高中職主委張瓊方也說，中小學校長遴選弊端由來已久，儘管各級教師組織提出許多建議，卻不見各主管機關虛心受教檢討。她也憂心，若放任這種風氣瀰漫，校長遴選制度原先「以校為本」的美意，將被扭曲成「以校長為本」，建議教育部應修正相關規定。

包含修正「高級中等學校校長遴選聘任及辦學績效考評辦法」第五點規定，將原先的三階段遴選作業改為二階段，即（一）延任及連任之審議；（二）出缺學校之審議，換句話說就是解決延任及連任審議後，就開放讓符合資格的校長、主任來參與遴選，廣納人才參與遴選，才是最符合學校發展的最佳利益。

另外也要修正該辦法第八點，將應選填一所至三所出缺學校，改回民國99年的「應選填二所至三所」版本。張瓊方說，高中校長遴選應比照大學，要有複數候選人才可以辦理遴選，若校長最後落馬也要接受現實，可以選擇申請退休，或是參加新任校長遴選或回任教師。

中華民國高級中等學校校長協會先前回應，校長協會僅提供平台，如同教師介聘，校長尚需經過評鑑及實地考評、經全校教師投票，並由教師代表進遴選委員會報告後投票，而教師介聘未來是否也比照辦理，須經過教評會通過後始可報到，而非自行協調對調或多角調，媒合成功後即行報到，該校必須完全接受而無任何表決權。

中華民國高級中等學校校長協會理事長陳藝昕今天也說，去年也有校長連任沒過，最後一位退休、一位回任教師，這就是遴選委員會尊重教師代表、家長代表的意見。她強調，遴選委員來自不同組合，會切入不同角度，平台本於服務，且前年十月教育部、教團、家長代表討論校長填一到三個志願，最後定案未改，是大家共識，就是希望幫學校找到適合的校長。