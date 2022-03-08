聯合報作文大賽總決賽成績出爐 台南黎明高中學生搶眼

第十五屆聯合報作文大賽總決賽成績出爐，天主教台南市麻豆黎明高中學生楊善穎表現搶眼，在全國總決賽中獲得國中七年級組首獎，兩名學生吳沛柔及方偉澤也分別獲得七年級組、八年組感動類優選，本月20日將至新北市政府參加全國頒獎典禮。

這項作文比賽由聯合報系與新北市教育局合辦，全台有2515人進入總決賽，有1944人參賽，比賽到考率77.1%。大賽以「舞文倡議 永續實踐」為主題，題目聚焦科技、資訊、地方創生、SDGs永續發展等議題，期許參賽者在當中觀照自我，思索自己與他人、社會間關係。

參賽學生分成國小中、高年級、國七、國八、國九及高中職6組，分別取首獎一名，頒發獎金5000元及獎盃1座、獎狀1張；優等獎依類別各取10名共30人頒發獎金獎狀。

獲得八年級感動類優選的黎明高中學生方偉澤分享得獎心得說，感謝家人默默支持與同儕間相互砥礪，他更以作文啟蒙老師常講「文字從來就不是為了取悅任何人，而是一次次的真情流露」銘記在心並加以實踐，要用文字去感動自己，然後再去感動其他的人。