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校長遴選鑽漏洞1人1校喬好了 全教總：成利益分配魚肉

聯合報 / 記者董俞佳／台北即時報導
全國教師工會總聯合會表示，近日接獲檢舉，校長協會利用校長遴選作業要點的漏洞，在遴選前就喬好志願。記者董俞佳／攝影
全國教師工會總聯合會表示，近日接獲檢舉，校長協會利用校長遴選作業要點的漏洞，在遴選前就喬好志願。記者董俞佳／攝影

高級中等以下校長即將於五月展開遴選。全國教師工會總聯合會表示，近日接獲檢舉，校長協會利用校長遴選作業要點的漏洞，在遴選前就喬好志願，截至本月3日，17位有意轉任的校長中，僅有3位填滿志願，高達14位僅填1個志願，這將讓出缺學校與遴選委員面對不得不選的窘境。全教總今天呼籲教育部補破網。

高級中等以下校長由「派任」改為「遴選」有緣由，全教總指出，解嚴以後，為了促進校園民主化並為校舉才要求教育主管機關應依相關法令組成校長遴選委員會，公平、公正地進行校長遴選作業。不過，校長遴選作業要點未臻完善，長期以來要求教育部、國教署修正但都沒有結果，這讓校長遴選有漏洞能鑽。

依據「國立高級中等學校校長遴選作業要點」規定，任期屆滿、連任期滿或連任任期已達二分之一之現職校長申請參加遴選者，應選填「一至三所」出缺學校，以作為遴選會審議時參考，未規定一定要填複數學校。

全教總副秘書長張瓊方表示，近日接獲檢舉，現職國立高中職校長在校長協會帶領下，舉辦多次協調會，這些校長們早在遴選前便已喬好志願，以達成一所學校僅有一位候選人的原則，藉由減少競爭者的方式，最大限度保障校長們的上榜率。

張瓊方表示，以110學年度國立高中職校長遴選為例，11所轉任學校中，有9間學校各僅有一名校長選填。在遴選作業期程有時間壓力的客觀條件下，將讓出缺學校與遴選委員面對不得不選的窘境。校長職位已經淪為少數群體利益分配的魚肉。全教總理事長侯俊良呼籲教育部儘速修正校長遴選作業要點。

校長遴選 全教總 教育部

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