中小學明開學！高雄市防疫升級1名師生確診即全校停課

中小學明天就開學，高雄市副市長史哲、林欽榮與羅達生，今早分別到九如國小、成功國小與鳳翔國小勘察校園防疫作業，並提醒學校親師生「生病不入校園」，有上呼吸道感染症狀立即就醫。教育局表示開學防疫升級，只要有1名師生確診，該校即停課14天。

史哲到九如國小瞭解學校防疫整備工作，環保局人員協助環境清潔消毒。校長陳菁萍說，老師在開學前主動關懷學生健康情形，入校前皆需完成體溫測量，發放貼紙辨識並請學生將體溫記錄於親師手冊中備查；另也掌握入校施工人員、志工等接種疫苗情形，以落實校園防疫工作。

林欽榮訪視成功國小，了解防疫物資整備、教室消毒及線上教學作業。成功國小將本周訂為「校園防疫準備周」，校長呂佳真表示，從校園平面公共空間、遊戲器材區、廁所、走廊洗手台到教室門把、前後走廊欄杆扶手全面進行清潔消毒；所有行政同仁入校前皆完成自主快篩，確保個人及校園安全，持續每周舉行防疫會議，注意最新疫情訊息並擬訂公告學校防疫計畫。經營藥局的熱心家長也長期供應快篩試劑、口罩及酒精。

羅達生訪視鳳翔國小，校長王光明引導依照鳳翔國小學童上學路線訪視，由學校「上學門」進入校園，依序通過「紅外線熱顯像儀」篩檢安全後進入校園，走訪教學區瞭解教師同仁室內清消情形，午餐廚房防疫整備，教室洗手台、班級防疫包、學生用餐隔板、室內通風情形，圖書館防疫整備、健康中心防疫物資盤點，及教師同仁進出校園自我健康管理站等。