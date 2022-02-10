快訊

今年得導線架者得天下 晶片短缺更拉抬身價

冬奧／挑戰4周半跳失敗 羽生結弦長曲開場連兩摔恐難3連霸

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中小學明開學！高雄市防疫升級1名師生確診即全校停課

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市副市長林欽榮（著紅背心者）訪查成功國小防疫準備。記者徐如宜／攝影
高雄市副市長林欽榮（著紅背心者）訪查成功國小防疫準備。記者徐如宜／攝影

中小學明天就開學，高雄市副市長史哲、林欽榮與羅達生，今早分別到九如國小、成功國小與鳳翔國小勘察校園防疫作業，並提醒學校親師生「生病不入校園」，有上呼吸道感染症狀立即就醫。教育局表示開學防疫升級，只要有1名師生確診，該校即停課14天。

史哲到九如國小瞭解學校防疫整備工作，環保局人員協助環境清潔消毒。校長陳菁萍說，老師在開學前主動關懷學生健康情形，入校前皆需完成體溫測量，發放貼紙辨識並請學生將體溫記錄於親師手冊中備查；另也掌握入校施工人員、志工等接種疫苗情形，以落實校園防疫工作。

林欽榮訪視成功國小，了解防疫物資整備、教室消毒及線上教學作業。成功國小將本周訂為「校園防疫準備周」，校長呂佳真表示，從校園平面公共空間、遊戲器材區、廁所、走廊洗手台到教室門把、前後走廊欄杆扶手全面進行清潔消毒；所有行政同仁入校前皆完成自主快篩，確保個人及校園安全，持續每周舉行防疫會議，注意最新疫情訊息並擬訂公告學校防疫計畫。經營藥局的熱心家長也長期供應快篩試劑、口罩及酒精。

羅達生訪視鳳翔國小，校長王光明引導依照鳳翔國小學童上學路線訪視，由學校「上學門」進入校園，依序通過「紅外線熱顯像儀」篩檢安全後進入校園，走訪教學區瞭解教師同仁室內清消情形，午餐廚房防疫整備，教室洗手台、班級防疫包、學生用餐隔板、室內通風情形，圖書館防疫整備、健康中心防疫物資盤點，及教師同仁進出校園自我健康管理站等。

教育局長謝文斌表示，請學校人員盡速接種新冠疫苗第3劑，如發現學生有上呼吸道感染症狀，立刻連繫家長送醫，於送醫前將學生安置於隔離等待區，並掌握後續學生篩檢結果。

高雄市副市長林欽榮（著紅背心者）訪查成功國小防疫準備。記者徐如宜／攝影
高雄市副市長林欽榮（著紅背心者）訪查成功國小防疫準備。記者徐如宜／攝影
高雄市成功國小教職員消毒教室。記者徐如宜／攝影
高雄市成功國小教職員消毒教室。記者徐如宜／攝影
高雄市副市長林欽榮（著紅背心者）訪查成功國小防疫準備。記者徐如宜／攝影
高雄市副市長林欽榮（著紅背心者）訪查成功國小防疫準備。記者徐如宜／攝影
高雄市副市長林欽榮（著紅背心者）訪查成功國小防疫準備。記者徐如宜／攝影
高雄市副市長林欽榮（著紅背心者）訪查成功國小防疫準備。記者徐如宜／攝影

延伸閱讀

影／1500台無人機愛河展演 小戴驚豔現身民眾驚呼連連

1500台無人機今晚愛河灣首演 史哲請觀眾「扶好下巴」

台灣燈會周周有彩蛋 全台最大規模無人機展演明晚首演

大年初一光啟愛河灣 史哲：高雄團隊創造國際級作品

相關新聞

整理包／爸媽們注意！ 2月11日開學 確診停課各縣市規範大不同

全台中小學明天開學，學校近日加強清潔、消毒，針對若有學生確診的停課規定，各縣市訂出不同規範與作為

師生肉墊？9成師、3成學生當交通導護 教團籲政院協調

去年高雄一名導護老師被闖紅燈轎車撞成顱內出血，再掀交通導護爭議。全國教師工會總聯合會（全教總）調查全國960間中小學，發...

中小學明開學！高雄市防疫升級1名師生確診即全校停課

中小學明天就開學，高雄市副市長史哲、林欽榮與羅達生，今早分別到九如國小、成功國小與鳳翔國小勘察校園防疫作業，並提醒學校親...

1人確診全校停課14天影響受教權？蔡炳坤：停課不停學

台北市松山捷運站新增加接種站，開始接受現場掛號，台北市副市長蔡炳坤上午前往視察，針對北市日前宣布開學後，學校1人確診全校...

去年底補習班2成請防疫假 家長憂Omicron：先觀察兩周

疫情緊張，面對即將開學，許多家長猶豫是否送孩子到補習班，有家長認為，除了暫時不送補習班，也會向學校請2周的防疫假觀察。台...

明天開學！ 南投完成校園消毒 畢旅、戶外教學不取消

明天就是開學日，南投縣教育處表示，全縣各國中小學已在昨天完成校園環境清潔及消毒，縣府已發放學校口罩、抗菌藥皂及洗手乳外，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。