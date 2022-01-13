影／柯文哲視察南湖高中智慧校園成果展

台北市長柯文哲在教育局長曾燦金陪同下，上午出席在南湖高中舉行的「台北市110學年度智慧校園4.0成果展」，以學生一日校園所需為目標，規畫智慧校園，以學生證開啟校園生活，包含體溫感測結合到離校刷卡，一卡感應即記錄學生體溫數據及到離校時間；智慧圖書館提供RFID智慧借還書系統、行動借閱書籍系統等，還有悠遊卡餘額轉置機、校園無現金系統及健康管理系統等多項e化服務，有效降低疫情下人與人接觸頻率，學生只要拿著學生證就能在校內暢行無阻，另外教育局於110年度9月推出台北酷課雲4.0-親師生平台，包含親師聯繫、數據查調、空間管理、校園繳費、課間教學、遠距學習、數位資源、學習獎勵等八大智慧校園整合服務，增強智慧社群服務功能，111學年度將全面擴大推動，提供全市親師生更智慧便利的校園環境。

媒體提問目前疫情因應，柯文哲也表示主張65歲以上長者優先打第三劑。 台北市長柯文哲（左六）在教育局長曾燦金（左五）陪同下，上午出席在南湖高中舉行的「台北市110學年度智慧校園4.0成果展」，以學生一日校園所需為目標，規劃智慧校園生活。記者林俊良／攝影 台北市聯合醫院中興院區爆群聚感染，下波恐怕是八大行業會爆發疫情。對於是否加強八大行業的口罩管制，台北市長柯文哲上午參加智慧校園4.0成果展後受訪表示，他現階段主張實聯制嚴格一點，偶而一、兩個突破還是會有，突破了不要蔓延太厲害。記者林俊良／攝影 台北市長柯文哲上午出席南湖高中活動頻打哈欠。記者林俊良／攝影 南湖高中舉行的「台北市110學年度智慧校園4.0成果展」，以學生一日校園所需為目標，規畫智慧校園，以學生證開啟校園生活，包含體溫感測結合到離校刷卡，一卡感應即記錄學生體溫數據及到離校時間等多項e化服務。記者林俊良／攝影