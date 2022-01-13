影／柯文哲視察南湖高中智慧校園成果展
台北市長柯文哲在教育局長曾燦金陪同下，上午出席在南湖高中舉行的「台北市110學年度智慧校園4.0成果展」，以學生一日校園所需為目標，規畫智慧校園，以學生證開啟校園生活，包含體溫感測結合到離校刷卡，一卡感應即記錄學生體溫數據及到離校時間；智慧圖書館提供RFID智慧借還書系統、行動借閱書籍系統等，還有悠遊卡餘額轉置機、校園無現金系統及健康管理系統等多項e化服務，有效降低疫情下人與人接觸頻率，學生只要拿著學生證就能在校內暢行無阻，另外教育局於110年度9月推出台北酷課雲4.0-親師生平台，包含親師聯繫、數據查調、空間管理、校園繳費、課間教學、遠距學習、數位資源、學習獎勵等八大智慧校園整合服務，增強智慧社群服務功能，111學年度將全面擴大推動，提供全市親師生更智慧便利的校園環境。
媒體提問目前疫情因應，柯文哲也表示主張65歲以上長者優先打第三劑。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言