烏干達生慘淪學工 全教總籲全面徹查不法私校

就讀中州科技大學的烏干達籍學生向教育部陳情，指學校未依承諾核發獎學金、學生超時工讀，且未能提供英語教學。全國教師工會總聯合會（全教總）今天表示，惡質私校透過仲介在境外招生，卻又讓學生淪為血汗奴工，呼籲教育部嚴懲不貸，並請教育部嚴格盤點、查察國際產學專班，避免新南向政策專班淪為人力仲介溫床。

為了挽救少子女化危機衝擊台灣高等教育，教育部從2017年起啟動「新南向計畫」，卻陸續爆出國際學生當作血汗奴工的事件。

全教總理事長侯俊良表示，台灣境外生淪為奴工問題已爆出多次，2019年監察院也做過調查，近期卻又發生台灣大專院校招收東南亞、非洲國家等經濟相對弱勢境外生來台，給予美好承諾，卻演變成壓榨學工、近乎人口販運的慘況，也顯見惡質私校壓榨國際學生的醜聞根本沒有改善。

侯俊良表示，惡質私校透過仲介在境外招生，外國學生受美輪美奐的招生文宣吸引下來台就學，沒想到，學生入學後，學校一手向外國學生收取高額學雜費，一手又向教育部申請補助，卻並未能提供如質如實的學習環境。

侯俊良也說，在學雜費及生活負擔下，學校安排學生進產業實習或是工讀，換取酬勞，工作反而占去了大部分時間淪為學工，勞動權益更受剝奪情事，新南向政策專班淪為人力仲介溫床，台灣國際形象跟著蒙羞。

全教總表示，他們主張嚴懲不貸，針對外籍生校外工讀，發生嚴重超時工作、被不當扣取款項與護照等重大違失，校方作為教育者已「嚴重失格」、「惡行重大」，業者、仲介公司種種作為，恐涉及詐欺罪、強制罪、違反人口販運，應將相關證據送交檢調處理。

全教總認為，國際產學專班出問題不僅是國內教育事務，更是國際事務與人權議題，呼籲教育部嚴格查察國際產學專班，一旦發現學校惡行時，應以勞動基準法第 6 條，「任何人不得介入他人之勞動契約，抽取不法利益。」移送相關機關；惡行重大者，應以人口販運防制法移送，以杜絕惡質私校不法行為，並保障來台學生應有權益。