基隆南榮國中操場跑道漏水如「海波浪」 學生運動不便

基隆市南榮國中操場跑道自去年11月開始不斷有水源湧出，跑道有如「海波浪」，嚴重影響學生體育課程與運動訓練的進行，原本以為是山泉水的影響，校方向育仁里長藍正信尋求協助，檢測疑為自來殘管的水管漏水所造成，水公司表示將截斷水表後管線解決。

市議員童子瑋今天邀水公司等相關單位會勘尋求解決方式，南榮國中學務處主任鄭建民說，操場一直有水冒出，造成學生運動非常不方便，市府教育處和立委蔡適應協助向教育部爭取PU跑道修繕經費，希望排水改善後，進行招標，完工後提供給學生一個安全舒適的活動空間。

議員童子瑋表示，學生連跑步困難又危險，積很容易讓運動學生滑倒受傷，由於漏水地點位於校園內部，行政程序上可能較為繁瑣，會持續協調自來水公司協助相關檢測、止漏和維修。後續會向教育處來積極協調與監督南榮國中跑道更新工程的相關規畫和時程，還給學生舒適的運動環境，體育班表現才會更好。

跑道自去年11月開始不斷有水源湧出，嚴重影響學生體育課程與運動訓練的進行，原本以為是山泉水的影響，前幾天經校方向育仁里長藍正信尋求協助，初步檢測疑似為自來水管漏水所造成。學生說，跑道就像「海波浪」，很多地方都淘空、隆起，積水嚴重。