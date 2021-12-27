哪所大學招生最差？110學年註冊率 明天10時出爐

教育部稍早預告，明天上午10時將於「大專校院校務資訊公開平台」公布110學年各大專校院註冊率。正值招生季，教師建議高中生綜合參考各校註冊率、財務狀況，選讀一所體質健全的學校。

近年陸續有私立大專院校招生不佳、瀕臨退場，高中生選校時擔憂「踩地雷」，還沒畢業，學校就倒了。教育部對此表示，學生可在選校前先上「大專校院校務資訊公開平台」了解學校經營狀況。

至於要如何使用這個平台？教育部表示，「大專校院校務資訊公開平台」網站提供「學生類」、「教職類」、「研究類」、「校務類」及「財務類」5大公開資訊，其中「財務類」收錄學校收入情形、經常支出情形、可用資金、現金增減情形、負債金額及總資產金額等6個項目，學生或家長在選擇就讀學校時，可先至該平台了解學校財務狀況。

以可用資金為例，大專校院校務資訊公開平台108學年統計，有四校可用資金為負數，包括中山醫學大學為負2億1898萬元、真理大學負6749萬元、台灣觀光學院負1399萬元、台灣神學研究學院負121萬元。

教育部會計處科長江俐潔日前提醒，學校可能因撥款進行校舍工程等情況，使年度債務呈現負數，這項指標宜長期觀察。