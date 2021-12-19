遠距上課成趨勢 教師反應效果佳
疫情5月18日爆發，學校開始停課，新北巿高中以下學校的學生在家防疫不到校，實施停課不停學。新北也委託台北市立大學透過問卷調查及訪談教師，了解中小學教師對停課期間遠距教學的適應情況及看法。
教育局表示，針對遠距教學研究問卷回收共4888份，結果顯示有超過9成教師認為線上同步教學及混成教學是有效的教學方式。其中有5成以上教師認為採用部分時間線上同步、部分非同步教學的混成教學有效，有3成以上教師認為全部時間採用線上同步教學有效，另外僅有5%的教師認為非同步教學有效。
新北市在停課前已有7成教師曾執行過線上教學演練，6成教師參加學校智慧學習社群，而曾演練過線上教學的教師及參加校內智慧學習社群的教師，在線上教學的操作都比較能上手。
此外，超過7成教師會使用新北市親師生平台內的學習資源，有使用親師生平台的教師皆普遍認為教學效果較好，超過8成老師表示未來會使用多元的線上教學方法來幫助學生線上學習。
新北市北新國小教師涂佳莉表示，停課期間他們除利用Line群組互相分享解決問題的方法，到學校授課的老師還會到彼此教室互相支援協助。因遠距教學教師較無法即時叮囑與澄清學生觀念，學生學習成就落差有變大情形，自己會加強補救教學。並透過Line群組，使用下課時間與家長保持良好聯繫，能進一步了解學生個別狀況。
貢寮國中教師蔡其融表示，透過同步教學方式，老師在學生無法到校情況下能每天關照學生生活狀況，透過早點名讓學生有學習儀式感，並維持正常作息。不過對於少數自律性不足的學生點名及專注度確實不易掌握，偶有學生家中睡過頭缺席，或找藉口不理會老師電話。因此，須用直播、錄影解決類似問題，也讓網路有問題學生看影片補課完成作業。
新北市教育局長張明文表示，使用線上教學使用親師生平台、參加智慧社群、使用因材網，都能使教師擁有較好的教學效能，而做好教學演練更是提升效能不可或缺的。
張明文指出，新北市近兩年除投入5億建置455間智慧教室，更成立市級「智慧學習輔導小組」辦理種子教師認證，透過多元豐富研習、經驗分享及入校陪伴，培育、協助教師精進數位教學。本學年也請每所學校五分之一以上的教師進行智慧學習初階認證，全市將會有超過6千名教師通過認證。
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