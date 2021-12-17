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推動國際化雙語 澎湖外師協同教學人數全台第一

中央社 / 澎湖縣17日電

澎湖縣長賴峰偉就任3年來推動雙語教學。縣府今天端出成績單，包括成立10所雙語實驗課程學校、3所國際雙語學園，並聘請26位外籍英語教師，今年聘請外籍英語協同教學人數全台第一。

賴峰偉就職3週年，教育處今天舉辦「國際雙語教育成國展」。賴峰偉率縣府主管至馬公國中參加國際雙語教育成果暨外師歡迎會，教育處安排馬公國中、澎南國中、合橫國小、中山國小4校展示雙語教育成果，4校外師以創意教學與學生熱絡互動，獲得高度評價。

賴峰偉表示，「英語力」是全球化必備關鍵能力，因此教育處積極推動建置英語村，除既有中興國小、文澳國小英語村外，已陸續完成白沙、西嶼、湖西雙語學園、七美雙語學園，明年上半年澎南國中和望安國小雙語學園也會啟用。未來5鄉1市都有英語村、雙語學園，並配置外師，推動英語遊學及外師駐校、駐島。

依縣府新聞稿，教育處輔導10所國中小成為雙語實驗課程試辦學校，提升學生英語溝通能力及國際視野，另外由3所國際教育任務學校率先成立國際雙語學園，引領其他學校發展雙語教育。

師資部分，教育處增聘外籍英語教學師資，除原有英語村及雙語學園5位外籍英語教師，今年8月1日後外籍英語教師成長至26位，進駐全縣26所國中小，營造浸潤式英語環境，提升聽說能力。

教育處表示，3年前賴峰偉上任時指示精進澎湖學生國際競爭力，提升國際化視野，大力推展雙語教育，並改組澎湖縣英語教學資源中心，推動雙語教育小組，營造沉浸式英語教學，今年充實外籍師資，全面提升雙語教學與學生雙語能力。

賴峰偉 澎湖 馬公

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