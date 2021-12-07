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1922簡訊推手是他！青創家郭建甫感謝壞疫情帶來好機會

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
幾乎人人出門都會用到的1922簡訊，源自創業團隊Gogolook分享給政委唐鳳的好點子。本報資料照
幾乎人人出門都會用到的1922簡訊，源自創業團隊Gogolook分享給政委唐鳳的好點子。本報資料照

為鼓勵青年創業，教育部青年署發起台灣第一個校園天使資金「U-start創新創業計畫」至今已超過10年，期間有3222個團隊提出申請、1111個團隊獲補助。協助手機用戶辨識陌生電話的App「Whoscall」的創業團隊Gogolook就是其中之一，此團隊還在疫情期間進一步促成人們使用的「1922」簡訊。

Gogolook創辦人郭建甫分享，他們團隊關注陌生人之間的信任問題，試了20個創業方式和產品，只有1個存活到今天，就是Whoscall。他們是U-start第一屆，換句話說已經是「骨灰級玩家」，感謝此計畫給他們扎實的第一桶金，讓他們放膽嘗試各種可能。

先進醫資創辦人黃兆聖分享，他當時把產品推廣到非洲馬拉威，主打「什麼都租，什麼都不奇怪」，事實上被認為很奇怪，他們都做不到生意，經營非常慘淡。後來仍闖出一片天，鼓勵所有創業者不要怕提出丟臉的產品，畢竟沒有人一開始就知道要做什麼事，在嘗試中找到市場需求，更有機會成功。

迴游吧以野生漁獲的食魚教育為主題，創辦人黃紋綺分享，在推動海洋和永續的過程中，和在地共好是很重要的事，當中關鍵只有一個字，就是尊重。創業辛苦，尤其他們以實體活動為主，本土疫情爆發的前三個月活動掛零，一度讓他們不知如何應變，而後開發線上課程和教案，替自己找到出路。

同樣談到疫情對創業的衝擊，郭建甫直說，疫情讓遠距工作、分散式組織價值被重視，創新的機會來了，「最壞的時代，就是最好的時代，」會有非常有勇氣的人投入創業。

本身就以醫療為創業主題的黃兆聖說，疫情讓他覺得機會來了，也體會到台灣臨床醫療、資通訊建設都非常好。他們疫情期間將產品推廣到海外市場，像是與泰國普吉島機場合作，利用App協助居家篩檢，並用AI發給篩檢者認證。

教育部將「U-start創新創業計畫」案例集結成書，今邀參與其中的創業者舉行座談會。記者潘乃欣／攝影
教育部將「U-start創新創業計畫」案例集結成書，今邀參與其中的創業者舉行座談會。記者潘乃欣／攝影
教育部將「U-start創新創業計畫」案例集結成書，今邀參與其中的創業者舉行座談會。記者潘乃欣／攝影
教育部將「U-start創新創業計畫」案例集結成書，今邀參與其中的創業者舉行座談會。記者潘乃欣／攝影

創業 疫情 青年

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