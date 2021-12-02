導護老師被車撞重傷 教團揚言發起「不合作運動」

高雄市鳳翔國中老師執行導護工作，不幸遭小客車闖紅燈撞飛，身受重傷。中小學教師擔任交通導護爭議多年，全國教師工會總聯合會（全教總）理事長侯俊良表示，教師並非指揮交通者，學校卻不斷要求老師去指揮交通、擋車，教育部長期視而不見，呼籲悲劇應到此為止，教育部應盡快提出具體作為，否則不排除發起不合作運動，讓全國教師全面退出校外交通導護工作。

侯俊良說，過去常接到教師詢問為何必須擔任交通導護的詢問，此次不幸事件之後，來自地方的詢問更多。但長期以來，面對教師擔任交通導護疑義，教育部的表現就是消極怠惰、推諉卸責，面對如此重大的爭議，歷任教育官員不思積極作為，縣市政府也不願意讓交通執法人員取代教師，反而理直氣壯的責問教師「怎麼可以這樣沒有愛心」。

全教總指出，教育部這20年來，除了黃榮村部長任內（92年10月14日）曾發出新聞稿，指出「法律上並無明定教師擔任導護義務，但因基於愛心而協助，若發生事故，對教師而言，甚感遺憾之外，卻要負事故之連帶責任，使教師備感壓力，此問題確實值得重視。」歷任教育部長不是裝作視而不見，就是反覆以志業、愛心，「學生在，老師就要在」之類的話語規訓教師，以致爭議延宕至今。

侯俊良說，希望悲劇到此為止，不要再有第二個不幸。全教總要求教育部盡快提出具體作為，不要再以老師應該有教育愛、感謝老師不辭辛勞當作推諉卸責的護身符，否則不排除發起不合作運動，發動全國教師全面退出校外交通導護工作。