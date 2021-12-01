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百萬學童讀過！教部首份教學報紙獲DFA設計最大獎

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
教育部委託陽明交大製作的「安妮新聞」獲「DFA亞洲最具影響力設計獎」今年度最高榮譽卓越大獎（Grand Award）。記者潘乃欣／攝影
教育部委託陽明交大製作的「安妮新聞」獲「DFA亞洲最具影響力設計獎」今年度最高榮譽卓越大獎（Grand Award）。記者潘乃欣／攝影

教育部美感與設計課程創新計畫發行報紙「安妮新聞」，已吸引全國600多校、逾110萬學生閱讀，今天更獲「DFA亞洲最具影響力設計獎」今年度最高榮譽卓越大獎（Grand Award）。評審特別寫信給主持此計畫的陽明交通大學教授曾成德，希望這份報紙持續發行，影響亞洲的教育。

「DFA亞洲最具影響力設計獎」是香港設計中心最重要的推動項目，每年由來自全球業界領袖與學者專家，選出深植亞洲觀點及領導世界潮流的卓越設計。今年終身成就獎授予哈佛大學公共衛生學院教授Patrick Whitney，陽明交大「安妮新聞」則獲頒「大獎」。

在今天獲獎之前，「美感與設計課程創新計畫」已台灣與全球獲獎10次，研發與理念受芬蘭教育署基礎藝術教育委員會參事Mikko Hartikainen與日本設計大師21-21美術館館長佐藤卓讚許。「安妮新聞」也在去年獲頒日本優良設計獎。

曾成德說明，「安妮新聞」是在教育部美感與設計課程創新計畫支持下，所開創的實驗計畫出版品，也是首次以美感教育與跨領域教學為目的而發行的報紙。此計畫希望爲未來培養洞視問題的人才，在當代台灣教育體制創造改變。

計畫團隊期望透過沉浸式的閱讀體驗，與兼具美感創意、多元跨領域、知識智能的主題，引領師生用更具創意與想像的工具，培養思考與學習的能力、認識美感、設計與創造力、建立多元識讀與表述素養。

教育部師資培育及藝術教育司司長武曉霞表示，「安妮新聞」是教育部美感計畫的其中一支，學生看到報紙，很難不被吸引，沉醉在閱讀之中。安妮新聞在很快的時間發行10卷加1期特別刊，切入美感和108課綱強調的跨領域學習，且促成教師跨領域合作，也讓學生由學校延伸到館所學習，可謂新課綱最佳代言人。

武曉霞提到，團隊曾考慮「從報紙入手會不會太老派？」後來發現恰恰相反，報紙就像跨時空的魔法，甚至引領學生進行數位學習。

紙媒雖式微，但先進國家仍看重報紙的教育功能。陽明交大舉例，挪威規定國小高年級和國中課程要融入報紙來增進閱讀力，並替教師開設一年40小時的增能課；美國則由紐約時報等主流媒體推動相關教學，提供紙本和數位新聞教材給教學單位。

日本朝日新聞等大報也製作報紙教學手冊，指引第一線教師認識報紙選材和編排。該國調查發現，有讀報習慣的孩子，國語文科目考試答對率比未讀報者高出1成。

教育部委託陽明交大製作的「安妮新聞」獲「DFA亞洲最具影響力設計獎」今年度最高榮譽卓越大獎（Grand Award）。記者潘乃欣／攝影
教育部委託陽明交大製作的「安妮新聞」獲「DFA亞洲最具影響力設計獎」今年度最高榮譽卓越大獎（Grand Award）。記者潘乃欣／攝影

教育部 陽明交大

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