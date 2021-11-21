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聯合盃金門初賽今登場 841學子搶210名額晉級全國賽
第15屆聯合盃全國作文大賽金門區初賽，今日在金城國中登場。雖然一度因疫情延宕一個月，不過最後順利舉行，今年共有841名報名參賽，人數比往年還要多；其中通過初賽的210名學生， 將參加明年1月9日舉辦的全國總決賽，與各縣市好手一較高下。
聯合盃金門區初賽，在金城國中開設35個試場，金門縣政府參議陳金增、教育處社會教育科長楊珮瑤等人，在聯合報教育事業部總經理潘素滿、業務總監羅湘倫陪同下視察試場。潘素滿說，金門去年有2名國中生、6名國小生在總決賽獲獎，其中一人更被收錄在聯合盃作品集。
潘素滿說，5月進入三級警戒，8月疫情剛回穩，就有家長、學生致電詢問「何時可以報名初賽？」為配合中央流行疫情指揮中心，與各縣市政府的防疫措施，比賽辦法持續修正，因而延宕一個月，所幸最後順利舉行。
今年聯合盃金門區初賽，由金門縣政府、聯合報系文化基金會舉辦，金城國中協辦；分成國小中年級、高年級、國中七年級、八年級、九年級、高中職組，共有841人報名，806人生到場，到考率95.8％。
聯合盃全國作文大賽已舉辦15年，不僅報名人數逐年增加，競賽規則亦比照會考、學測，由老師擔任評審，為校園學子建構良性寫作競試平台。
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