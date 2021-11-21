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教師諮輔中心啟用 前6次諮商免費、團體諮商確保隱私

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
教育部成立教師諮商輔導支持中心，15日舉行揭牌典禮。圖／教育部提供
教育部成立教師諮商輔導支持中心，15日舉行揭牌典禮。圖／教育部提供

教育部國教署上周依教師法第33條第4項規定，委台灣師範大學教授王麗斐規畫設立「教育部教師諮商輔導支持中心」提供諮商服務。王麗斐說，老師參與此中心的諮商，前6次免費；有些老師擔憂申請諮商會被貼標籤，因此在團體諮商的同一組別中，一校至多只有一人，確保老師的隱私。

教育部表示，主管機關為國教署的學校，都能使用此中心資源。「教師諮商輔導支持中心」提供專業諮詢、個別諮商輔導、團體諮商輔導以及心理危機介入等4項支持服務事項，包括工作適應、輔導與管教學生經驗、親師溝通、生涯規畫、壓力調適、人際關係、情緒管理等，希望中心能成為「教師ㄟ後頭厝」。

王麗斐接受本報採訪時表示，台師大不只培訓老師，也希望關注老師的生涯發展，很開心能投入並促成此事。第一線老師在新到任，或兼行政職時，更容易遇到壓力，台師大認為「老師好，學生才會好」，故規畫教師諮商輔導支持中心，和全國諮商所簽約，邀請具一定資歷的心理師來紓解老師心理壓力。

教育部 國教署 台師大

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