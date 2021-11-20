南亞技術學院遭爆逼老師竄改成績 校方這麼解釋

桃園市南亞技術學院遭解雇的英語授課教授披露，指校方要求教師竄改在職專班軍方學生成績，老師若不配合則遭校方強制資遣，讓他相當不滿；南亞技術學院緊急發聲明表示，有關105學年度第1學期英文(一)學期成績修正案，目前本校成立專案調查小組，釐清真相後，提校教師評審委員會審議。

有知情人士透露，105學年度第1學期，該名教師時任學校國軍營區在職專班的英文授課教師，然學生幾乎都不出席，甚至連考試也不來，他只好依規定將學生當掉，去年遭資遣後，在6月向教育部檢舉。

教育部去年8月14日回覆，該檢舉案經查證有18名學生成績被竄改，已糾正學校並列計行政缺失，並納入扣減私校獎補助經費及招生名額依據。

校方表示，此事件發生於 105 學年度第 1 學期末，該班導師反應學生因任務需求，而影響上課出席率，經與授課教師溝通瞭解學生狀況後，同意予以實施補救教學，並經授課教師口頭同意成績修正，惟事後因期間有農曆過年致疏忽未完成授課教師簽章，造成程序不完備，本校確有行政疏失。本次個案行政疏失已受懲處，並告知本校專兼任教師及業管單位務必遵循「學期成績登錄及更正處理要點」，避免影響學生權益。

校方指出，然教師因系科停招，本校依老師專長協助校內外安置，惟因專長不符無處安置，已依法按程序給予資遣，105學年度的成績修正係經授課教師同意，與 109 學年度系科停招的資遣案毫無關係，時隔多年，2事混為一談，其心可議。

校方表示，授課教師如對 105 年學生成績有疑義，最遲應於下學期開學後4星期內提出，然授課教師未提出，事隔多年經資遣後才提出，足以證明當時確實有經其同意，惟因農曆過年期間遺漏 未經其簽章，致其因資遣始心生不滿，利用其未簽名為由，歪曲事實表示未經其同 意，現今才提及，並非事實亦與常理有違。

據了解，會進修在職專班的軍方學生多為高中職畢業，因此才會利用管道補足學歷。