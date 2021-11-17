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750萬筆學生成績、家長個資被駭 教部強調這單位沒事
台南檢調今年7月間據報，有不法民眾利用指考完補習班業者開始招生之際，持人頭電話四處兜售學生個資，經追蹤IP後，發現是知名補習班蔡姓數學老師涉嫌自2015年起，與柴、張姓兩名駭客合作，入侵全國各縣市政府教育局及各縣市國中小及高中網站學生、家長及會考成績計750萬餘筆，再將個資轉售補習班業者。教育部今天表示，該案由檢調偵辦中，將持續追蹤，但強調心測中心沒有被駭客入侵。
台師大心理與教育測驗研究發展中心（心測中心）專責國中教育會考，除了研發考題，也負責會考報名等相關考試庶務工作，如今卻傳出全國750萬筆學生成績、家長個資駭光光，甚至還有地方教育局網站遭駭客入侵，引起社會軒然大波。
教育部表示，該案目前由檢調偵辦中，將追蹤後續偵辦進度，但目前確認非心測中心遭駭。
教育部也說，將持續函請各地方政府教育局處，強化自身資訊服務及所屬學校的資安防護作為，協助地方政府辦理資安教育訓練，加強相關人員知能。
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