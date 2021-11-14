大專防疫指引 校外獨棟宿舍可規劃隔離檢疫使用

教育部近日公布大專學生宿舍防疫管理指引，居家隔離、居家檢疫、加強自主健康管理者，不可入宿舍；學校如有校外獨棟宿舍，可規劃為隔離或檢疫宿舍使用。

因應國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，為落實大專校院學生宿舍防疫工作，教育部發布學生宿舍防疫管理指引，提醒學校落實辦理，以確保住宿學生健康。

教育部指出，宿舍工作人員及學生如為居家隔離、居家檢疫、加強自主健康管理者，不可入宿舍；如學生需於宿舍進行居家隔離或居家檢疫，學校須有符合規定的「隔離/檢疫宿舍」。

教育部提到，學校如有校外獨棟宿舍，可將該宿舍預先規畫調整為「隔離/檢疫宿舍」，並先經地方衛政單位檢核通過；隔離檢疫宿舍須符合1人1室、獨立衛浴設備、通風良好等條件，入住隔離、檢疫宿舍者活動範圍以自己房間為限。

如學校未有符合規定的「隔離/檢疫宿舍」，當有學生被匡列為居家隔離時，應依地方衛政單位指示，入住符合1人1室（須具獨立衛浴設備）的自宅、租屋處或防疫旅館。

至於一般宿舍，教育部表示，學生動線應進行分區、分流規劃，除了上下樓梯外，以不跨樓棟、不跨樓層、不跨寢室為原則；除用餐、飲食、盥洗時除外，學生於宿舍公共空間應全程配戴口罩；如自主健康管理的學生須入住校內宿舍，應安排獨層且1人1室的宿舍。