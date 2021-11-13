勒索病毒攻擊 雲林教育處網站當機、學生檔案完好
勒索病毒4日攻擊雲林縣教育處共構網站資料庫系統，導致全縣185所學校官網無法作業，教育處立即報警並緊急搶救資料，教育處說，僅網站當機，學生歷年成績和學習歷程未受影響。
雲林縣教育處和全縣185所國中小共構的電腦網站資料庫日前遭勒索病毒攻擊，導致國中小學網站和網頁無法進入，師生無法上網，家長也無從登入閱覽學校公告和查閱小孩的成績。
雲林縣教育處長邱孝文今天接受中央社記者電訪時表示，案件發生在4日，駭客曾邀要求談解密價碼進行勒索，工作人員立即報警，並尋求縣府資工部門和委外廠商的工程師展開搶救行動，至今天已救回約8到9成的資料。
邱孝文指出，目前多數學校的網站已恢復正常運作，預定15日全縣各校網頁即可恢復。
家長擔憂學生的學習歷程和成績等資料是否有受影響，邱孝文再三強調，僅有學校網站受損，學生學習上的相關資料皆保存良好，請家長和學生放心。
對於此次網站遭駭客攻擊，雲林縣教育處邀集相關資訊專家成立緊急應變小組，為防止駭客再侵犯，應變小組將會建構更高端的防火牆，並加強共構平台資安及提升備份的效能，防止類似事件再度發生。
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