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提早接軌大學 新北聯手北市大開「高中生專班」

聯合報 / 記者劉懿萱／新北即時報導
劉和然表示，因應108課綱的改變，升大學的多元管道，對高中學生來說，這樣的課程合作，可利用週間線上上課，週末實體課程，因為大學跟高中端合作，讓學生開拓視野。記者劉懿萱／攝影
劉和然表示，因應108課綱的改變，升大學的多元管道，對高中學生來說，這樣的課程合作，可利用週間線上上課，週末實體課程，因為大學跟高中端合作，讓學生開拓視野。記者劉懿萱／攝影

為讓新北高中生提早接軌大學，繼10月與國立政治大學簽訂備忘錄後，新北市教育局今（11）日再與台北市立大學，簽訂課程合作備忘錄，量身打造「新北專班」，共16門、40個時段的實體或線上課程，盼未來能與更多大學合作開設課程。

新北副市長劉和然致詞表示，因應108課綱的改變，升大學的多元管道，對高中學生來說，這樣的課程合作，可利用週間線上上課，週末實體課程，因為大學跟高中端合作，讓學生開拓視野。劉和然提到，這是108課綱第一次升學，有些學生會覺得被當白老鼠，但也正是因為第一屆，「我們不容許你們成為白老鼠。」因此才有這樣的合作產生。

台北市立大學代理校長邱英浩會後表示，會開這樣的課程是資源共享的概念，把知識延伸到各地方，尤其這屆學生面臨課綱、升學管道的變革，大學端應該有責任，讓學生提早知道大學包含面向有哪些。目前北市大有32個系，從地球科學、物理、化學、電腦到都市計畫、社會科學等都有。

至於預期學生修課人數如何，永和高中沈春華校長說，北市大開課偏向於自然課程，偏向這些學科的學生，自然就會選擇；對學生來說，這是提早與大學接軌的機會。另外，由於目前新北與政大、北市大合作，開設的科目也有所區別，沈春華認為，不同大學就個別強項去開課，對學生來說是好事，若時間允許甚至可以兩邊修課，也能更進一步知道自己的志向。

北市大開設的「新北專班」，共16門、40個時段的實體或線上課程。高中生可利用週間即時線上課程，週末參加實體短期課程。修習後將得到大學端頒發修課證明，並作為學習歷程檔案的資料。

繼10月與國立政治大學簽訂備忘錄後，新北市教育局今（11）日再與台北市立大學，簽訂課程合作備忘錄。記者劉懿萱／攝影
繼10月與國立政治大學簽訂備忘錄後，新北市教育局今（11）日再與台北市立大學，簽訂課程合作備忘錄。記者劉懿萱／攝影
新北市教育局今（11）日再與台北市立大學，簽訂課程合作備忘錄，量身打造「新北專班」。記者劉懿萱／攝影
新北市教育局今（11）日再與台北市立大學，簽訂課程合作備忘錄，量身打造「新北專班」。記者劉懿萱／攝影
台北市立大學代理校長邱英浩說，會開這樣的課程是資源共享的概念，把知識延伸到各地方，尤其這屆學生面臨課綱、升學管道的變革，大學端應該有責任，讓學生提早知道大學包含面向有哪些。
台北市立大學代理校長邱英浩說，會開這樣的課程是資源共享的概念，把知識延伸到各地方，尤其這屆學生面臨課綱、升學管道的變革，大學端應該有責任，讓學生提早知道大學包含面向有哪些。
新北市教育局今（11）日再與台北市立大學，簽訂課程合作備忘錄。記者劉懿萱／攝影
新北市教育局今（11）日再與台北市立大學，簽訂課程合作備忘錄。記者劉懿萱／攝影

108課綱 老鼠

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