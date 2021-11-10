清大案延燒 清大：已屬抺紅鬥爭 請停止誣陷行為

清大海峽研究院新竹辦公室疑違反兩岸條例議題延燒，經濟民主連合、台灣學生聯合會及立委范雲辦公室今開記者會，台灣公民陣線組織部主任許冠澤說，台灣清大校方對「清華海峽研究學院」設立辦公室於校內，竟宣稱「曾為知悉或餐與其中業務運作」，明顯公然說謊，是最糟糕的教育示範。

針對經民連及台學聯記者會指控及提出的證據，清大表示，海峽研究院是由校友發起組成並轉租校內空間。 8、9年前兩岸交流頻繁而開放，各大學校友的跨海活動與發展本屬常見，學校在當時的支持亦屬正常。

現今兩岸劍拔弩張，這些交流幾乎都已喊停。這種氛圍之下，兩岸大學交流難以進行，如過去兩岸之間有許多交換學生，現在幾近趨零，清大已經令海峽研究院離開學校的空間。

清大進一步說明，校內教授與主管經常應邀參加本校遍佈社會各界的校友所舉辦的開募剪綵、球賽、論壇、餐會等各種活動，表達鼓勵支持校友之意，是各大學尋常的事，並不代表學校知悉辦理活動的團體或公司的營運情形或參與其中運作。這類邀請非常多，學校通常都是由校長或主管分工參加，盡量滿足校友與各界的期待。

經民連及台學聯在臉書指稱「2019年10月31北京清華副校長王希勤參訪新竹清大，就是由新竹清大現任校長賀陳弘及前校長陳力俊接待，並一同參訪清華海峽研究院」係捏造事實。

但是，當天校長賀陳弘在台北參加科技部慶祝60週年國際高峰論壇及歐盟代表處等公務，根本不在校內。前校長陳力俊也從未參訪海峽研究院的新竹辦公室。經民連及台學聯所稱已屬抺紅鬥爭，請其立即停止誣陷的行為，公開道歉，學校將保留法律追訴權。

前校長陳力俊也回應，幾年前的時空環境，兩岸正常交流活動頻繁，他作為校長，支持校友發展及兩岸學術交流，但未以校方的立場參與清華海峽研究院的運作，這兩者間有極大差別。他於2014年卸下清華校長一職，之後應校友之邀於海峽研究院的活動致詞則在2019年，已經是他卸任5年之後。

清華大學重申，從未以校方立場參與或推動清華海峽研究院工作，更不可能知悉國安單位近日所稱的中共滲透情事。學校一貫清楚的原則是，支持校友發展的活動，但不參與運作。