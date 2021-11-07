入冬首波冷氣團報到 學生可在校服內外加禦寒衣物

今年入冬首波冷氣團即將襲台，教育部國教署今年初已通函各高中以下學校，提醒各校應尊重學生對冷熱的主觀感受，不得限制氣溫「幾度」才能加穿禦寒衣物。

按教育部現行的「高級中等學校訂定學生服裝儀容規定之原則」，學生可依個人對天氣冷熱的感受，選擇穿著長短袖或長短褲校服。天氣寒冷時，學校應開放學生在校服「內」及「外」都可加穿保暖衣物，例如便服外套、帽Ｔ、毛線衣、圍巾、手套、帽子等。國中、國小也應照此規定辦理。

國教署今年初進一步發函表示，考量不同學生對天氣冷、熱感受，以及身體狀況可能存有明顯個別差異，學校不得限制氣溫「幾度」才能加穿禦寒衣物，而應由學生主觀感受判定。學校若有「統一換季時間」，也不應限制學生選擇穿著長短袖校服。

國教署並請各地方政府督導所主管學校，檢視校內規範是否有與規定扞格之處，並依規定修整。同時也要盤整還需修正校內規範的學校，督導並確保學校實務執行時，未違反相關法規。

國教署提醒各校，按「國民教育法」規定，學生對學校有關其個人的管教措施，認為違法或不當致損害其權益者，可由法定代理人以書面向學校提出申訴。若不服學校申訴決定，可向學校所在地主管機關提出再申訴。