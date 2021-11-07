入冬首波冷氣團報到 學生可在校服內外加禦寒衣物
今年入冬首波冷氣團即將襲台，教育部國教署今年初已通函各高中以下學校，提醒各校應尊重學生對冷熱的主觀感受，不得限制氣溫「幾度」才能加穿禦寒衣物。
按教育部現行的「高級中等學校訂定學生服裝儀容規定之原則」，學生可依個人對天氣冷熱的感受，選擇穿著長短袖或長短褲校服。天氣寒冷時，學校應開放學生在校服「內」及「外」都可加穿保暖衣物，例如便服外套、帽Ｔ、毛線衣、圍巾、手套、帽子等。國中、國小也應照此規定辦理。
國教署今年初進一步發函表示，考量不同學生對天氣冷、熱感受，以及身體狀況可能存有明顯個別差異，學校不得限制氣溫「幾度」才能加穿禦寒衣物，而應由學生主觀感受判定。學校若有「統一換季時間」，也不應限制學生選擇穿著長短袖校服。
國教署並請各地方政府督導所主管學校，檢視校內規範是否有與規定扞格之處，並依規定修整。同時也要盤整還需修正校內規範的學校，督導並確保學校實務執行時，未違反相關法規。
國教署提醒各校，按「國民教育法」規定，學生對學校有關其個人的管教措施，認為違法或不當致損害其權益者，可由法定代理人以書面向學校提出申訴。若不服學校申訴決定，可向學校所在地主管機關提出再申訴。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言