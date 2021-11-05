基隆迷你足球賽人工草皮操場開踢 28所學校設風雨球場

基隆市「迷你足球競賽」今天起一連兩天在深澳國小熱力開踢，3百多位參賽小朋友讓現場宛如嘉年華會，體驗剛完成的人工草皮操場。市長林右昌說，為了解決部分學校受天氣影響致體育課無法正常上課或體育設施無法使用的問題，市府積極設置風雨球場，目前全市已有28所學校完成設置風雨球場。

市長林右昌與立委蔡適應等人到場主持開球儀式，體驗剛完成的人工草皮操場，只見場內孩子專注奔馳，場外加油應援的家長更是緊張，場面相當熱鬧可愛。

教育處指出，比賽場地深澳國小獲教育部體育署補助整建草地操場，除了足球教學，未來更可提供辦理全市足球比賽場地使用。另五堵國小也向教育部申請明年度的經費，針對草地球場整建工程推動足球教學，提供優質教學場地。

林右昌表示，現在的小朋友缺乏跑、跳等大小肌肉訓練的運動，踢足球是一個很好的運動，可以刺激手眼的協調、心肺功能還有敏捷度，透過團隊比賽更能增加孩子拼鬥及運動家的精神。市府從前年開始，每年與迷你足球協會合作舉辦迷你足球比賽，從第一年24支隊伍到今年33支隊伍參賽，除了國小及幼兒園的熱情參與，也有許多民間足球俱樂部的報名，可見基隆市的足球風氣越來越盛。