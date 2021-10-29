全台第一個雙語中心揭牌 台南雙語教育火車頭衝第一

台南市為實現2030雙語國家政策目標，教育局實施雙語學校倍增計畫，今天成立全國第1個「雙語暨英語教育資源中心」，市長黃偉哲表示，目前全市有83所國中小的雙語教學超過節數1/6，2024年半數以上學校達到，透過穩健發展雙語教育，邁向雙語教育之都。

台南市雙語暨英語教育資源中心今天上午在西門國小揭牌，活動前小朋友先用英語和市長黃偉哲機智對答，但沒考倒黃偉哲，他還稱許小朋友一番。

黃偉哲表示，台南市從副總統賴清德擔任市長起就大力推動雙語教育，從賴清德、代理市長李孟諺到他接任，1棒接1棒，已見成果。他說，南市在國內率先成立雙語資源中心，雖然資源有限，但企圖心無限，希望藉此衝高雙語覆蓋率。雙語輔導團與雙語資源中心是南市推動雙語教育的雙引擎，目前全市200多所國中小中，已有83所學校的雙語節數超過1/6，期待師生、家長一起努力，提升雙語覆蓋率及國際競爭力。

教育局表示，南市推動雙語教育有4項領先全國的策略，包括建置雙語中心、組成雙語輔導團、雙語學校倍增計畫及成立外師教練團，透過4項策略並進，全面帶動各校穩健發展雙語教育。

台南市為全面啟動雙語教育扎根，已在今年6月發布「台南市教育局雙語教育中程計畫」，由各校依現有條件訂定至113學年度成為雙語學校的行動方案。教育局長鄭新輝表示，全市雙語學校類型，依各年級採雙語教學節數占每週總授課節數的百分比，分成ABC3個等級，A類至少占1/3節、B類1/ 6節、C類1/9節。目前A類有33所學校，B類50所，其他學校都為C類，預計至2024年B類超過半數，也會有超過60位的外師透過資源共享的運作模式，協助各校推動雙語教學。

雙語中心主任，西門實小校長呂翠鈴表示，雙語中心下設「課程教學」、「活動發展」及「外師業務」3組，雙語中心每月會定期召開會議，提供全市雙語課程與教學最大的支持。

西門實小有編制老師21人，呂翠玲已在去年率先取得教育部首屆雙語教學次專長合格教師證明書，該校另有6名英檢B級老師也正在成大修習學分，通過後將創下南市學校最高紀錄，成為雙語火車頭學校。該校推動雙語教育已6年，學生早已習慣雙語上課，學生也都具有以英語做簡報，以及和外國人的能力。