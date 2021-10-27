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嘉義一高中營養午餐疑有菸蒂 校方退餐費今加菜

聯合報 / 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉義地區1間高中的學生指控昨天營養午餐內的花椰菜有菸蒂，校方表示只有照片，難以辨識確認，隨即反映給包商，退還該班級餐費，今天也加菜。記者林伯驊／翻攝
嘉義地區1間高中的學生指控昨天營養午餐內的花椰菜有菸蒂，校方表示只有照片，難以辨識確認，隨即反映給包商，退還該班級餐費，今天也加菜。記者林伯驊／翻攝

嘉義地區某高中學生指控，昨天中午在學校吃營養午餐時，其中1道菜裡面竟然有菸蒂，反映後卻只獲得退還當天午餐費，令人怒感覺校方只想息事寧人；該校總務主任回覆，沒保留證據，暫無法確認是何物，外包商也退餐費、今天加菜，校方隔日就去勘查廠商的環境，絕對沒讓學生權益受損。

不具名的學生指控，學校昨天中午的營養午餐，有1道花椰菜，當同學們都吃快吃，他過去盛菜的時候，卻發現菜上面有菸蒂，「學校也知道，卻竟然想息事寧人，只退當天午餐費就想了事」，攸關影響健康，處理方式並不妥。

該校總務科主任表示，當時學生透過教師轉傳照片，並沒有保留「現場」，沒有疑似菸蒂的證物，從照片看來也無法辨識、確認就是菸蒂，校方想進一步了解，菜已經處理掉，所以隨即反映給午餐的外包廠商，廠商便先退還該班級當天的午餐費用，今天還幫忙加菜彌補。

總務科主任說，是否真的為菸蒂，已經交由廠商釐清，目前尚未獲得回報；因涉及食安，以往校方每個月都會去檢查廠商的工作環境，今天包括學校秘書等人員提早前往，再次勘察廚房環境，要求加強注意，絕對不會讓學生權益受損。

嘉義地區1間高中的學生指控，昨天吃營養午餐，花椰菜快盛完時，發現有菸蒂，也批評校方想息事寧人。記者林伯驊／翻攝
嘉義地區1間高中的學生指控，昨天吃營養午餐，花椰菜快盛完時，發現有菸蒂，也批評校方想息事寧人。記者林伯驊／翻攝

營養午餐

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