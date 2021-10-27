嘉義一高中營養午餐疑有菸蒂 校方退餐費今加菜

嘉義地區某高中學生指控，昨天中午在學校吃營養午餐時，其中1道菜裡面竟然有菸蒂，反映後卻只獲得退還當天午餐費，令人怒感覺校方只想息事寧人；該校總務主任回覆，沒保留證據，暫無法確認是何物，外包商也退餐費、今天加菜，校方隔日就去勘查廠商的環境，絕對沒讓學生權益受損。

不具名的學生指控，學校昨天中午的營養午餐，有1道花椰菜，當同學們都吃快吃，他過去盛菜的時候，卻發現菜上面有菸蒂，「學校也知道，卻竟然想息事寧人，只退當天午餐費就想了事」，攸關影響健康，處理方式並不妥。

該校總務科主任表示，當時學生透過教師轉傳照片，並沒有保留「現場」，沒有疑似菸蒂的證物，從照片看來也無法辨識、確認就是菸蒂，校方想進一步了解，菜已經處理掉，所以隨即反映給午餐的外包廠商，廠商便先退還該班級當天的午餐費用，今天還幫忙加菜彌補。