屏科大與安泰醫院策略聯盟 透過產學交流升級產業

屏東科技大學與東港安泰醫院為能擴充雙方教育、研究能量，連結地區資源，建立雙方學術交流平台和依醫院人力需求規畫相關專業課程，打造產業所須人才，校長戴昌賢及安泰榮譽院長蘇清泉今天簽訂策略聯盟；雙方將視業務需要組成研究團隊，結合雙方特色，爭取產學、研究合作計畫，相互支援或協辦各項教育訓練及實習活動，發表成果，透過雙方教育、產學的交流與合作機會，促進產業提升。

屏科大校長戴昌賢說，該校為綜合性的大學，透過各個學院及各系所的專精領域，運用雙方各自的特色，不僅歡迎安泰醫院同仁來進修，也透過與安泰醫院「業界教師課程」安排，讓同學吸收到業界最先進的經驗及跨領域的知識，希望能全方位與安泰醫院有更多及更緊密的合作關聯。

蘇清泉說，安泰是屏南地區的急重症轉診總召集醫院，致力平衡發展醫療資源，提供就醫患者多元化、整合性的醫療服務，以追求服務品質，落實教學研究，確保永續經營為目標的新制教學醫院評鑑優等區域級醫院；院方對提供就醫患者具有多元化、整合性的醫療服務，相對來說，在人文、社工方面與屏科大具備的豐富資源連結，是有息息相關的串聯性，盼能朝著共同目標一同努力。