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影／民眾黨籲保障代理教師權益 教育部別卸責
台灣因少子化導致流浪教師大增，許多學校寧願聘請代理教師也不輕易補缺額，但代理教師勞動權益許多不合理現象未見改善，民眾黨立委高虹安、張其祿今天舉行記者會表示，代理教師沒有完整聘期與年薪，年資也無法逐年提敘，加上許多縣市對代理教師的定位不明確，出現一國多制現象。
高虹安表示，許多縣市都想省錢，常給代理教師是否上班為給新標準，不若正職老師有寒暑假。張其祿補充，大學的代課老師以周來計算薪資，一年頂多九個月可領時薪，薪資水平更低，而全國教師敘薪制度逐年可延續，有些縣市代理教師無法逐年調整，且許多學校正職老師不願接行政職務，導致許多額外工作要代理教師去做，代理教師許多規範受到教師法約束，福利待遇卻不受教師法保障。
再來是教師甄試的許多黑箱作業，張其祿舉例，很多教育部高官轉任私校體系門神，目前有七位教育部長在內的三十三位教育部高官退休後到私校任職，還有一些公職人員退休後也到私校去教書，教育部因正視並改善代理教師的工作權益，才能保障孩子的教育品質。
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