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教育部杜絕雙薪肥貓 今年僅1千名退休官員轉任私校
教育部表示，近年積極推動多項措施，政府官員、公立大學教師退休再任私立學校人數逐年減少，由106學年的1855人，降為110學年的1004人，降幅達45％。未來將持續落實相關措施，減少再任私校情形。
高教工會今點出34名從教育部退休、下台或離職的高官轉任私立大專，呼籲教育部要求司長以上官員離職或退休後，3年內不能轉任私校董事或校長。
教育部稍早發出新聞稿回應，他們一向非常重視此議題，曾研議修正「教育部組織法」，增列相關禁止規定的可行性，但因涉及機關組織法體例，仍須通盤評估。
教育部也提到，2018年7月1日起施行「公務人員退休資遣撫卹法」、「公立學校教職員退休資遣撫卹條例」及「陸海空軍軍官士官服役條例」中，明定退休公務人員、公立學校教職員及軍職人員，如再任私立學校職務且支給待遇超過法定基本工資時，應停止領受月退休金，以減少退離人員再任私立學校職務情形。
不過，教育部表示，上述法條經過司法院解釋，已於2019年8月23日起失效。雖然如此，教育部仍持續積極採取相關措施，降低退休再任情形，包括限制私立學校使用教育部獎補助款支付再任人員薪資、要求私立學校負擔已領退休金的再任人員退撫儲金、要求再任人員自己負擔公教人員保險費等3項措施。
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