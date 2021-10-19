台積電效應！高雄7高中職啟動半導體數位產業先修學程
為打造高雄數位及半導體產業扎實基礎，高雄市教育局、國立高雄大學、中山大學與台灣加工出口區電機電子工業同業公會，今天在左營高中舉行「半導體數位產業先修學程」啟動儀式，提供左楠地區左營高中、楠梓高中、新莊高中、海青工商、三民家商、中山大附中、中山高中7校資源，培育在地半導體、數位人才。
高雄市教育局副局長陳佩汝表示，高雄區域的發展結合在地特色均衡並進，並期待半導體產業在高雄逐步升級發展，左楠地區未來將成為產業聚落重要一環，鄰近的高中職學校學生若能多透過先修學程認識產業，未來在升學或就業選擇都是寶貴經驗。立委劉世芳努力促成這次產官學合作，台灣加工出口區電機電子工業同業公會理事長周光春、高雄大學副校長吳宗芳、中山大學教務長林伯樵及高中校長出席。
這項先修學程與中山大學、高雄大學7位在半導體、數位產業相關領域專長的教授合作，課程內容包括半導體製程概論、AI2程式設計、半導體雷射簡介、半導體製造與封裝技術、真空技術、半導體製程與測量、半導體工程導論、半導體製程技術導論等課程。半導體課程可以讓學生對半導體雷射的原理、架構、製作與應用有初步認識與了解，也可以掌握大學相關系所與半導體產業的關連性。
「半導體數位產業先修學程」從110學年度第1學期開始上課，7所高中職學校安排學生於彈性學習時間選習，中山大學採遠距線上課程、高雄大學以實體授課為主，在12至18周內搭配校內老師指導學生學習理解，並規畫到產業參訪，實際體驗產業生態，選習學生未來可加值個人學習歷程在半導體、數位產業的知能的呈現，助於升學及就業選擇參考。
高雄大學應用物理學系副教授余進忠今天為左中學生講解「真空技術、半導體製程與測量」，以深入淺出的方式說明，學生專注聽講，覺得半導體滿有趣的。
左營高中校長張簡玲娟表示，半導體、數位產業先修學程不僅落實108課綱適性揚才的精神，更將社區高中、在地大學與地方產業連結，進行產學合作的人才培育。海青工商校長馬德強說，各科透過多元選修及彈性學習讓學生有更多選擇與試探的機會，高雄大學應用物理系教授孫士傑為海青工商資訊科與電子科三年級學生規畫課程，讓學生進一步瞭解半導體產業鏈的設計、製造與封測的現況及未來發展。
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