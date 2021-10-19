台積電效應！高雄7高中職啟動半導體數位產業先修學程

為打造高雄數位及半導體產業扎實基礎，高雄市教育局、國立高雄大學、中山大學與台灣加工出口區電機電子工業同業公會，今天在左營高中舉行「半導體數位產業先修學程」啟動儀式，提供左楠地區左營高中、楠梓高中、新莊高中、海青工商、三民家商、中山大附中、中山高中7校資源，培育在地半導體、數位人才。

高雄市教育局副局長陳佩汝表示，高雄區域的發展結合在地特色均衡並進，並期待半導體產業在高雄逐步升級發展，左楠地區未來將成為產業聚落重要一環，鄰近的高中職學校學生若能多透過先修學程認識產業，未來在升學或就業選擇都是寶貴經驗。立委劉世芳努力促成這次產官學合作，台灣加工出口區電機電子工業同業公會理事長周光春、高雄大學副校長吳宗芳、中山大學教務長林伯樵及高中校長出席。

這項先修學程與中山大學、高雄大學7位在半導體、數位產業相關領域專長的教授合作，課程內容包括半導體製程概論、AI2程式設計、半導體雷射簡介、半導體製造與封裝技術、真空技術、半導體製程與測量、半導體工程導論、半導體製程技術導論等課程。半導體課程可以讓學生對半導體雷射的原理、架構、製作與應用有初步認識與了解，也可以掌握大學相關系所與半導體產業的關連性。

「半導體數位產業先修學程」從110學年度第1學期開始上課，7所高中職學校安排學生於彈性學習時間選習，中山大學採遠距線上課程、高雄大學以實體授課為主，在12至18周內搭配校內老師指導學生學習理解，並規畫到產業參訪，實際體驗產業生態，選習學生未來可加值個人學習歷程在半導體、數位產業的知能的呈現，助於升學及就業選擇參考。

高雄大學應用物理學系副教授余進忠今天為左中學生講解「真空技術、半導體製程與測量」，以深入淺出的方式說明，學生專注聽講，覺得半導體滿有趣的。