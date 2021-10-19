雙薪肥貓？34名教部高官退休後轉任大學 遭疑護航董事

高教工會今天舉行記者會，指出我國過去25年，高達34名從教育部退休、下台或離職的高官轉任私立大專，集中於中信金融管理學院、佛光大學和台北政經學院3校。他們呼籲教育部落實教育部組織法，要求司長以上官員離職或退休後，3年內不能轉任私校董事或校長，以免成為為私校資方護航的「私校門神」。

高教工會引述歷史資料，教育部長潘文忠2016年曾說要修改「教育部組織法」，設「旋轉門條款」防止高官卸任後轉往私校。未料在他任期內，反增10名「私校門神」，包括3名教育部長、1名政務次長、5名司長、1名會計長。

高教工會秘書蘇子軒說，教育部高官離職後轉任私校，可能透過自身累積的人脈資源，影響評鑑與獎補助款分配的公平性。更可能透過其盤根錯節的利益關係擺平「弊案」。這些「私校門神」也更可能制定偏袒私校經營者的政策。

工會呼籲教育部落實修改教育部組織法，要求司長以上官員離職或退休後，3年內不能轉任私校董事或校長，也要求所有教育部高官公開宣示，退休或離職後不會轉任私校。

教育部表示，經司法院解釋，規定官員退休不得轉任私校的相關法律已於2019年8月23日起失效，不過教育部仍持續積極採取相關措施，降低退休再任情形，包括「限制私立學校使用教育部獎補助款支付再任人員薪資」、「已領退休金再任人員退撫儲金由私立學校負擔」、「公教人員保險費由再任人員自行負擔」等。

教育部人事處指出，近年退休再任私立學校人數已呈減少趨勢，由106學年的1855人，降至110學年的1004人，降幅達45％。相關措施已見成效，教育部未來並將持續落實相關措施，減少再任私校情形。