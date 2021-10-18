南台科大通識老師方中士獲教育部全國文藝創作獎特優獎
南台科大今天表揚通識教育中心講師方中士「榮獲110年教育部全國文藝創作獎教師組短篇小說特優獎」。校方表示，這次全國創作獎參賽作品多達511件，師生對已多次獲獎的方老師再度受到肯定奪得大獎，「紛紛慶賀並感到與有榮焉」。
方中士獲獎作品「最後的隆頭魚」，故事背景講述澎湖東吉嶼，因人類文明浸蝕，小島原本樣貌快速消退，並且製造海域魚類生態危機；故事主人翁張恭，罹癌癒後返回澎湖東吉嶼，陪伴獨居母親，下海時偶遇瀕臨消失的隆頭魚，以此架構來推展故事情境脈絡。
方老師表示，故事內容雖屬虛構，但是期望通過作品再深化人類的保育觀念，讓科技生活與自然生態共有共存共生的可能。
通識中心主任邱創雄表示，方中士老師作品「最後的隆頭魚」在構思、佈局、銜接、結構方面都沉穩俐落，「深具感染力與說服性，並深刻有力的揭露時下敏銳的議題，不無發人深省。」
方中士創作不輟，屢獲全國文藝獎肯定，曾得獎作品有「蚊災」、「霾害」及「陸沉」等，得獎作品都是環境關懷相關題材，「以細膩的人性刻畫與深刻的人文觀察，讓作品深蘊特殊的在地文化情感，特別扣人心弦。」
校方表示，近幾年方老師視力逐漸退化成重度視障者，在諸多不利不便限制下，課堂上善用數位電腦語音報讀科技輔具，致力通識教育課程教學，實踐通識教育精神，「其成就也應證了南臺科大非常重視通識教育課程，內化超越實用與功利表淺目標的辦學理念。」
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