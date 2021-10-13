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綠委揭暨大獨撐教部17項「行政協助」案 籲應分散風險
學習歷程檔案遺失風波持續延燒，多名立委連番上質詢台關心，立委吳思瑤今天也送上「綠色乖乖」，盼能早日補救所有遺失檔案。她也調閱相關資料，發現這次出包的暨大團隊，一校獨撐教育部17項資訊管理維運系統，呼籲教育部應當「風險分散」，不要讓一校一團隊來扛罪；教育部長潘文忠則表示，各行政系統相關性相輔相成，若跨團隊，光協調就是個問題，但會回頭重新檢視。
教育部今天上午前往立法院教育及文化委員會進行業務報告，吳思瑤出示相關資料指出，教育部跟各公立大學團隊合作已經行之有年，採取「行政協助」模式，雖然委辦是3000多萬，但多半都用於系統維運，教育部委辦案沒有賺錢，大學只是服務跟協力。
吳思瑤說，由於大學跟一般廠商性質不同，課責程度也應不同。她說，若是外界廠商，比如校園內不能吃到國外進口肉品，若午餐廠商敢違約，就必須要退場，因為是「來賺錢的」；但大學端的行政協助，熱血教授團隊10年犧牲，考招新制上路來承擔行政，計畫主持人一個月只多領8000元，現在卻要承受這麼大的責難。
吳思瑤認為，制度面還是要檢討，但看資料後才發現暨大資工系團隊竟是獨撐，「行政協助」教育部17項E化系統，國教署業務就佔了14項，內容包山包海。
吳思瑤說，全台灣有114個大學設有資訊工程相關科系，卻只讓大學負責教育E化的絕大部分責任，相當不可思議，教育部應當「風險分散」，盤點檢視所有資安系統，整合後有效分工，才不會一校一團隊來扛罪，成了系統出包的唯一替死鬼。
潘文忠則說明，因為系統間相關性相輔相成，若跨團隊，光協調就是個問題，但若系統能整合架接當然最好，後續會重新檢視，行政院資安處也主動表達關心，教育部將會投入相應資源。
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