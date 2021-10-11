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教育部砸千萬設農業醫藥碩博專班 專收非洲學生
教育部宣布「非洲菁英人才培育計畫」今年起跑，規畫在農業、醫療、資訊、商管、華語教育等5個高教領域，鼓勵國內大學校院招收非洲菁英人才來台就讀碩博士學位、培育特定領域高階人才，及辦理我國大學校院聯盟合作。
教育部表示，今年補助5校約1000萬元執行此計畫，包括台灣大學、台灣師範大學、東華大學、高雄醫學大學、台北醫學大學，一共成立「特定領域學位班」4班、「短期專題研習班」8班及「特定領域聯盟」2件。
教育部指出，「特定領域學位專班」補助我國大學校院針對我國農業及醫藥的優勢領域，或非洲合作國家重點產業所需的人才，開設碩士或博士學位班，或採與當地國優質產學研究機構共同培育方式，開設雙聯學位班，招收非洲國家學研機構教研人員或主管及一般學生。
另外還有「短期專題研習班」，教育部說，這部分以農業及醫藥領域優先，採跨領域別或議題導向、專題研習的短期研習方式辦理，完成課程者授予學分證明，參加對象為非洲國家高級中等以上學校教職員生或政府官員，並可因應疫情影響，以遠距方式推動。
教育部高教司表示，鼓勵推動我國大學校院聯盟合作，包括我國大學校院與非洲大學或學研機構進行高等教育學術交流活動，如辦理學術會議、研討會、論壇及工作坊等，因應疫情採線上同步方式辦理。
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