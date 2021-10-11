教育部砸千萬設農業醫藥碩博專班 專收非洲學生

教育部宣布「非洲菁英人才培育計畫」今年起跑，規畫在農業、醫療、資訊、商管、華語教育等5個高教領域，鼓勵國內大學校院招收非洲菁英人才來台就讀碩博士學位、培育特定領域高階人才，及辦理我國大學校院聯盟合作。

教育部表示，今年補助5校約1000萬元執行此計畫，包括台灣大學、台灣師範大學、東華大學、高雄醫學大學、台北醫學大學，一共成立「特定領域學位班」4班、「短期專題研習班」8班及「特定領域聯盟」2件。

教育部指出，「特定領域學位專班」補助我國大學校院針對我國農業及醫藥的優勢領域，或非洲合作國家重點產業所需的人才，開設碩士或博士學位班，或採與當地國優質產學研究機構共同培育方式，開設雙聯學位班，招收非洲國家學研機構教研人員或主管及一般學生。

另外還有「短期專題研習班」，教育部說，這部分以農業及醫藥領域優先，採跨領域別或議題導向、專題研習的短期研習方式辦理，完成課程者授予學分證明，參加對象為非洲國家高級中等以上學校教職員生或政府官員，並可因應疫情影響，以遠距方式推動。