女學者育兒補助挨批成效差 科技部長：有人因此還要再生

科技部今年母親節前夕宣布修正補助專題計畫作業要點，女性學者自醫師診斷懷孕起至小孩三歲間，可向科技部申請補助，替自己的科技部計畫增聘至多一名研究助理或博士後研究員。未執行科技部計畫者，可以每年一次隨到隨審方式提出專題研究計畫申請，擇優補助。

立法院教育及文化委員會今天邀科技部長吳政忠報告業務並備詢。科技部表示，此計畫截至目前已有83名女性學者申請，55人已核准通過，累計補助3000萬元。

立委萬美玲表示，按科技部自己的統計結果，每年至多500名執行科研計畫的女性學者生育，因此每年編列2億元預算來支持此計畫，質疑目前的申請人數不如預期。吳政忠說，科技部陸續到各縣市宣導，有女性學者聽聞此計畫，表示還要再生一個，申請人數有望漸增。

立委林宜瑾呼籲開放男性學者申請，否則像是把育嬰責任推給女性。立委范雲引述勞動部統計，近年由於育嬰留停相關補助額度變高，男性申請育嬰留停比例提升為近四分之一，顯示政府的補助額確實提升男性分攤育兒工作的意願。

對此，科技部官員曾說，目前暫未納入男性，主因是申請資格不易認定。