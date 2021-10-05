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台南2師獲全國優良特教人員 「窗外殷盼眼神是動力」

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市建興國中老師陳鴻任獲選教育部優良特教人員。圖／南市教育局提供
台南市建興國中老師陳鴻任獲選教育部優良特教人員。圖／南市教育局提供

教育部優良特殊教育人員評選出爐，台南市進學國小老師何嘉雯、建興國中陳鴻任脫穎而出，分別當選國小組及國中組優良特教人員，台南市長黃偉哲恭喜兩人獲此榮譽，肯定他們對特教學生無私奉獻，獲獎實至名歸。

教育局長鄭新輝表示，今年教育部優良特教人員評選，全國國中、國小及幼兒園組當選名額僅18名，競爭相當激烈，難免有遺珠之憾，台南市同時有兩位特教師獲獎，是近年最佳成績，再加上之前東區勝利國小林和秀榮獲教育部師鐸獎，今年特教界三喜臨門。

「教室窗外偶爾會出現家長殷殷盼盼眼神，渴望教室內有個接納及理解並帶著孩子成長的老師。」何嘉雯說，這些期待的眼神，成為鞭策她不斷精進的推力，而學生點點滴滴的進步及笑容，是支持她持續在特教工作多年的力量。

陳鴻任在資優教育領域，運用本身專業，規畫資優班總體課程地圖，指導學生作獨立研究課程及科展等競賽，屢獲佳績。他表示，獲獎讓他知道自己的方向是對的，更能夠邁步向前。

進學國小校長周生民表示，何老師奉獻特教領域24年，曾於2004、2014、2021榮獲台南市級以及2005年全國級優良特殊教育人員殊榮，同時擔任南市特教輔導團員，將自身所學及經驗傳承給年輕一輩特教師，深獲各界肯定。建興國中校長陳建和表示，陳鴻任配合108課綱將校內資優領域課程轉型，並將成果分享外界，年紀雖輕，但深獲校內外師生讚賞，此次獲獎，全校師生與有榮焉。

台南市進學國小老師何嘉雯獲選教育部優良特教人員。圖／南市教育局提供
台南市進學國小老師何嘉雯獲選教育部優良特教人員。圖／南市教育局提供

台南 教育部 108課綱

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