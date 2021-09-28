管制放寬補教業也盼空間人數鬆綁 憂心撐不下去將倒閉

疫情指揮中心27日宣布，本周起鬆綁高鐵、台鐵、遊覽車等交通業的人數限制，室外藝文活動和體育賽事，也可超過300人。補教業者高喊「忍無可忍，我們也要鬆綁！」

補教業者指國中小已開學二個月了，每個學生在就讀的學校教室裡，既然不必擁有2.25平方米的空間限制，僅須載好口罩補教業應比照辦理，並爭取要施打第二劑疫苗。

這次發起連署有中華民國補習教育協會及另外18個補教團體、2328家補習班實名連署向教育部以及流行疫情指揮中心聯合陳情。

中華民國補習教育協會理事長謝智芳表示，補教業從去年疫情發生至今，一直嚴格執行政府訂定的防疫措施，但至今仍限制每個學生須有2.25平方米的空間，造成很嚴重的問題：不能回來的學生怎麼辦？嚴重影響家長的工作權以及學生的受教權。

每家補習班須要有8成的小朋友到班才能損益平衡，若不改變這樣的空間限制，補習班每個月都會嚴重虧損，若補習班要活下來，就必須漲價3成，才能損益平衡，否則就會倒閉，無論漲價或倒閉都是衝擊。

謝智芳表示，疫情緊繃時，可以遵守防疫規定，現在疫情已經趨緩，百貨公司、夜市、風景區，用餐埸所都充滿著人潮，連遊覽車也不限制人數了，KTV可以戴口罩唱歌，「為何獨獨不放寬補習班的空間容量限制呢？」

補教業者們指出，學生不是樹木，他們是會移動的，已有9成的補習班老師打好疫苗快滿二個月了，還沒有打疫苗的老師到補習班來上班，每周也做好快篩，補習班的空間也依規定每日定時消毒，如此嚴密的防疫，若還要用面積來計算小朋友容流量，這實在不合理。

補教業者說，國中小已開學二個月了，每個學生在就讀的學校教室裡不必擁有2.25平方米的空間限制，同樣一批學生在學校沒有受到這麼嚴格的管制，但放學後到補習班，需要保持每人2.25平方米，毫無邏輯與標準，要求鬆綁。