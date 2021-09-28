管制放寬補教業也盼空間人數鬆綁 憂心撐不下去將倒閉
疫情指揮中心27日宣布，本周起鬆綁高鐵、台鐵、遊覽車等交通業的人數限制，室外藝文活動和體育賽事，也可超過300人。補教業者高喊「忍無可忍，我們也要鬆綁！」
補教業者指國中小已開學二個月了，每個學生在就讀的學校教室裡，既然不必擁有2.25平方米的空間限制，僅須載好口罩補教業應比照辦理，並爭取要施打第二劑疫苗。
這次發起連署有中華民國補習教育協會及另外18個補教團體、2328家補習班實名連署向教育部以及流行疫情指揮中心聯合陳情。
中華民國補習教育協會理事長謝智芳表示，補教業從去年疫情發生至今，一直嚴格執行政府訂定的防疫措施，但至今仍限制每個學生須有2.25平方米的空間，造成很嚴重的問題：不能回來的學生怎麼辦？嚴重影響家長的工作權以及學生的受教權。
每家補習班須要有8成的小朋友到班才能損益平衡，若不改變這樣的空間限制，補習班每個月都會嚴重虧損，若補習班要活下來，就必須漲價3成，才能損益平衡，否則就會倒閉，無論漲價或倒閉都是衝擊。
謝智芳表示，疫情緊繃時，可以遵守防疫規定，現在疫情已經趨緩，百貨公司、夜市、風景區，用餐埸所都充滿著人潮，連遊覽車也不限制人數了，KTV可以戴口罩唱歌，「為何獨獨不放寬補習班的空間容量限制呢？」
補教業者們指出，學生不是樹木，他們是會移動的，已有9成的補習班老師打好疫苗快滿二個月了，還沒有打疫苗的老師到補習班來上班，每周也做好快篩，補習班的空間也依規定每日定時消毒，如此嚴密的防疫，若還要用面積來計算小朋友容流量，這實在不合理。
補教業者說，國中小已開學二個月了，每個學生在就讀的學校教室裡不必擁有2.25平方米的空間限制，同樣一批學生在學校沒有受到這麼嚴格的管制，但放學後到補習班，需要保持每人2.25平方米，毫無邏輯與標準，要求鬆綁。
中華民國補習教育協會說，有9成的補教老師打了第一劑疫苗已接近二個月，補教業也呼籲教育部以及指揮中心盡速造冊給補教老師施打第二劑疫苗，以達到最好的防疫效果。
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