大專開學日鬧空城！前2周一律遠距 僅5成學生入宿

多數大專校院明天開學，因應疫情，教育部建議各校開學後實施一到兩周的「全校線上授課演練」，避免連假期間師生大規模跨區移動。多校將無人上實體課，教室區域如空城，宿舍反而成為最多人群聚之處。大學統計，截至今天約五成學生入住，以要辦註冊手續的新生為多。

台灣師範大學表示，校內各宿舍可容納4138人，現有2321名學生入住，占總床位的五成六。其中有1000人是境外舊生，新冠肺炎疫情期間無法返國，以宿舍為家；其餘1300人則在這幾周分流入住。陽明交通大學陽明校區估約1000人入住，也占五成左右。

清華大學提早於9月13日開學，明天起就能實施線上、線下並行的上課方式。清大學務長王俊程表示，清大2000名新生中，約九成已在校方安排的入住期程住進宿舍，舊生則按自身課表決定入住時間。

為避免住宿生群聚感染，上述學校大多提供住宿生或新生快篩試劑，同時比照上一學期，在宿舍出入口落實實聯制，加強環境清消頻率，定期補充酒精、漂白水等物資。

這學期另有1.3萬名境外新生等著入境，教育部統計，截至20日傍晚5時，已核准3380名境外學位生專案入境，其中1564人已入境；另核准51名境外非學位生入境，已有15人來台，數字持續更新中。這學期預計入境的境外生約1.3萬人，換算下來約12％已抵台。

教育部引述衛福部防疫追蹤系統資料，8月20日到今天入境的境外生（含舊生）中，入境後居住防疫旅館的人數為3239人，居住在集中檢疫所的人數為703人，總計3942人。

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