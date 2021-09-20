公幼延托大多委外經營 高雄家長憂品質誰來把關

公立學校附設幼兒園下午4點放學，上班族家長仰賴延托到晚間6點服務，才來得及接送孩子，高雄約6成公幼提供延托扮演家長的「神隊友」。高雄洪媽媽反映，為2個兒子挑選公幼環境時，發現多數延托時段採委外經營，孩子要適應另一組老師，曾在孩子幼幼班就讀的公幼見過老師讓十多名孩子擠看一台ipad，照顧品質堪慮，學校回應那是委外經營難干預，覺得不可思議，希望課後延托不是有就好，盼教育局加強把關。

家住高雄鳳山洪媽媽育有2子，她是職業婦女，為兼顧工作與教養，為孩子選幼兒園煞費苦心。考量學費及許多私幼沒有操場等活動空間，以公幼為首選，前提是要能幸運中籤，還要有課後留園，否則孩子4點下課，距離她6點下班這段時間，孩子照顧成難題。

為兼顧兩者，家住鳳山的她，目前安排次子就讀娘家附近、苓雅區某國小附設幼兒園小班，每天一早7點送孩子出門上課再趕上班，娘家母親晚間6點幫她接孩子，她下班再到娘家與孩子會合。

公幼延托時段，主要讓孩子寫作業或帶簡單活動、生活照顧等。洪媽媽說，為孩子挑選公幼環境時，發現多數公幼延托時段採取委外經營，孩子要適應另外一組老師，她曾在孩子幼幼班就讀的一所公幼見過有老師讓一群孩子擠看一台ipad，憂心照顧品質堪慮向學校反映，學校回應那是委外經營，學校難干預，讓人擔心課後延托品質欠佳。

洪媽媽說，時下雙薪家庭多，課後延托能讓家長安心上班，也分擔家長照顧心力，有公幼延托相當熱門名額必須抽籤，也有公幼延托人數過少開不成，家長更關注是公幼延托照顧品質誰來把關，希望教育局多重視。

高雄市教育局主秘吳文靜說，每一所學校公幼延托狀況不同，如師資足夠就不需要委外，如需委外承辦，符合該校訂的標準就可以，3歲以上孩子師生比是1比15，2歲以上未滿3歲人數比是1比8。對老師讓數名學生看ipad狀況，吳文靜認為，校方還是能夠依照契約與委外廠商、團體溝通。即使不是委外，學生一樣要適應不同老師，是由整體幼兒園老師去輪流照顧。

延托收費各校不同，吳文靜表示，延托人數多寡會影響收費高低，依照教育部課照中心收費標準計算，各校開學前會先了解家長的延托需求，有學校多數家長沒延托需求，也有學校需求量大，存有城鄉差異。

教育局幼教科長陳怡婷說，延托費用是依照人數、鐘點計算，如果延托幼童少，家長勢必要付較高費用，若延托開不成，仍有家長有延托需求，校方與教育局會協助媒合附近有開設延托的公幼。

高雄市鳳西國小校長古信鳳說，鳳西附幼有提供課後留園（延托）服務，採委外方式運作，現有15、16名幼童參加，家長月繳1600元。 各公立國小附設幼兒園相較於私幼收費，算是經濟實惠選項。高雄市桃源區樟山國小附設幼兒園陳姓老師日前忙著為開學做準備，將教室空間徹底清消。本報資料照片 各公立國小附設幼兒園相較於私幼收費，算是經濟實惠選項。高雄市桃源區樟山國小附設幼兒園陳姓老師日前忙著為開學做準備，將教室空間徹底清消。本報資料照片

商品推薦