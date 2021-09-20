疫情衝擊 今年僅976名五專展翅學生畢業即就業

教育部今天公告110學年補助大專校院辦理五年制專科學校畢業生投入職場計畫（簡稱五專展翅計畫），審查核定18校、976名學生、205家企業參與；參與人數受新冠肺炎疫情影響，比去年略降。

教育部表示，五專展翅計畫自106學年執行至今5年，已有2000多人次學生受惠，300多家企業參與，提供學生每月6000到1萬元生活獎學金，使學生在學期間能安心就學，畢業後有正式職缺就業，企業有中級技術人力投入職場，營造學生與企業的雙贏。

教育部說，鼓勵學校透過產學合作，共同培養企業所需人才。參與五專展翅計畫的學生，於就讀五專期間學費全免，後兩年專四、專五每月又有合作企業贊助的生活獎學金或實習津貼，能減輕學生就學負擔，安心向學，畢業後即可直接進入合作企業工作。

龍華科技大學化工及材料科學生徐敬翔是歷年參與者，他說自己經師長介紹後，專四時獲德微科技公司贊助生活獎學金、實習機會及畢業後職缺。參加本計畫可以提早認知到社會實務面，同時累積工作經驗，在公司實習一年，認識並學習到形形色色的人、事、物，讓他更加了解到目前社會的運轉，知道自己能力有哪些不足，據此充實競爭的能力。

樹人醫護管理專科學校畢業校友簡裕庭說，他的父親從事維修技術員，從小教導他積極向上、努力不懈的精神，他從專一起的寒、暑假，都在牙體技術所實習及工作。後來參與此計畫，在學期間獲得生活獎學金與實習期間的實習津貼，讓他能購買牙體技術書籍及術科工具。同時獲教育部學雜費補助，能安心就學。畢業後，他直接在實習的牙體技術所就業，畢業即無縫銜接就業。

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