交通部推動「公車進校園」傳台南4大學沒配合 各校澄清

交通部2015年推動「公車進校園計畫」，希望減少學生交通事故頻傳，但統計2017年至去年底每年24歲以下交通事故死傷人數仍逐年攀升；尤其有16所大專院校學生傷亡數高卻至今未加入「公車進校園」計畫，台南市南台科大、嘉南藥大、崑山科大、台南應大名列其中，引發議論。

南台科大表示，公車進入南台校園已實施多年，南台是最早配合的學校之一，不知道為什麼還被列入。崑山科大表示，因校園腹地及校內道路因素，無法參與公車進入校園計畫，但校門口有公車停靠站，供教職員學生使用。

嘉南藥理大學也因校園空間、道路因素沒有公車進入；不過校方表示，校門口就有公車站，但是搭乘的人數一直不多，公車有沒有進入校園對交通安全的影響並不大。台南應用科大則表示，有公車進校園，不知道為什麼會說校園沒有公車進入，但近來因疫情搭乘人數不多。

嘉南藥理大學表示，學校因為在台1線交通最繁忙路段旁，北側又連接台86線東西向快速公路，當地經常發生交通事故，學生很容易受到傷害，已多次宣導提醒，公車對當地的交通影響不大。

崑山科大表示，每月交通宣導電子螢幕及LED跑馬燈，校方持續利用電子報、網頁及校內各項刊物，刊載有關交通安全規則、短文、警語等加強交通教育宣導，減少學生發生事故。 南台科大表示，學校很早就配合公車進入校園。圖／校方提供

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