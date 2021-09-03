快訊

傳呼吸不順送醫 國民黨立委陳以信臉書報平安：我很好

已上學2天！桃園機師兒子確診 2800師生今篩檢停課14天

交通部推動「公車進校園」傳台南4大學沒配合 各校澄清

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
南台科大表示，學校很早就配合公車進入校園。圖／校方提供
南台科大表示，學校很早就配合公車進入校園。圖／校方提供

交通部2015年推動「公車進校園計畫」，希望減少學生交通事故頻傳，但統計2017年至去年底每年24歲以下交通事故死傷人數仍逐年攀升；尤其有16所大專院校學生傷亡數高卻至今未加入「公車進校園」計畫，台南市南台科大、嘉南藥大、崑山科大、台南應大名列其中，引發議論。

南台科大表示，公車進入南台校園已實施多年，南台是最早配合的學校之一，不知道為什麼還被列入。崑山科大表示，因校園腹地及校內道路因素，無法參與公車進入校園計畫，但校門口有公車停靠站，供教職員學生使用。

嘉南藥理大學也因校園空間、道路因素沒有公車進入；不過校方表示，校門口就有公車站，但是搭乘的人數一直不多，公車有沒有進入校園對交通安全的影響並不大。台南應用科大則表示，有公車進校園，不知道為什麼會說校園沒有公車進入，但近來因疫情搭乘人數不多。

嘉南藥理大學表示，學校因為在台1線交通最繁忙路段旁，北側又連接台86線東西向快速公路，當地經常發生交通事故，學生很容易受到傷害，已多次宣導提醒，公車對當地的交通影響不大。

崑山科大表示，每月交通宣導電子螢幕及LED跑馬燈，校方持續利用電子報、網頁及校內各項刊物，刊載有關交通安全規則、短文、警語等加強交通教育宣導，減少學生發生事故。

南台科大表示，學校很早就配合公車進入校園。圖／校方提供
南台科大表示，學校很早就配合公車進入校園。圖／校方提供

公車 崑山科大

延伸閱讀

台鐵中秋連假再釋出一成座位 將恢復收退票手續費

【重磅快評】台北市的大學防疫指引 柯P是在哈囉嗎？

碩士生畢業找工作會看「原大學學歷」嗎？ 他曝2種情形會發生

明霸克露橋8月25日搶通便道 蘇貞昌肯定公路總局

相關新聞

智餐系統登錄卡關還沒解決 業者建議再延長登打時間

新的學校午餐智餐平台9月1日開學日上線，一連幾天登錄困難當機，正逢學校剛開學正忙，登錄不上讓午餐秘書和營養師大崩潰在社群...

大學開學防疫指引還躺在指揮中心 陽明交大搶先快篩

國內多所大專校院將於中秋節前後開學，但仍有少數學校，照常於9月中旬實體開學。教育部先前曾稱會在開學前2周發布110學年大...

台中公費流感疫苗 納私校教職員6200人

高中以下校園開學了，儘管民間企業捐贈的BNT疫苗已到貨，但學生普遍未施打疫苗，教師也未完全接種新冠疫苗。台中市議員張廖乃...

首批BNT疫苗來了 竹市盼18歲在學高中生一起打

首批BNT疫苗抵達台灣，中央流行疫情指揮中心規畫12到17歲青少年族群優先施打，不少家長關心何時能啟動？新竹市教育處說，...

交通部推動「公車進校園」傳台南4大學沒配合 各校澄清

交通部2015年推動「公車進校園計畫」，希望減少學生交通事故頻傳，但統計2017年至去年底每年24歲以下交通事故死傷人數...

影／陽明交通大學設「自我篩檢亭」 助師生集中篩檢

陽明交通大學在新竹光復校區與台北陽明校區設立「自我篩檢亭」，協助師生集中篩檢，陽明交通大學校務長楊慕華表示台北陽明校區上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。