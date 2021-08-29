我跨越，我OK：400多位校長、教師進行跨國跨科課程設計

當世界教育新趨勢襲來，身為教師的我們如何面對？狄更斯雙城記名言：「這是最好的時代，這是最壞的時代」，全球化社會強調「跨」和「快」，教育現場又該如何因應？將知識轉化成帶著走的能力與態度，甚至是解決問題的智慧，我們又該如何「教」出素養課程？如何帶著學生成為終身學習者？這次台馬教師團隊攜手合作以「永續與共好」為信念，不斷扣著活用所學之知識、技能、態度與價值來思考課程核心，也從共備合作的歷程，反思自身的教學歷程。

如何讓學習者能在課室與同儕互動，並願意投入世界，成為全球化時代有社會實踐力的公民？這次由馬來西亞董總主催，由波德申中華中學主辦，連同巴生濱華中學及阿羅士打吉華獨立中學協辦的「跨閱：學與教的新視界——全國華文獨中跨科閱讀教學線上工作坊」，舉辦的日期為2021年8月28日整天，8月29日半天。

吸引馬來西亞411位參與者，其中包括來自董教總獨中工委會各委員主任和副主任11人、董總行政部主管和職員18人，正副校長共有57人，以及來自57所華文獨中和關丹中華中學的行政主管與老師報名參加。董總主席陳大錦說：「這次邀請到與董總及華文獨中多次合作的臺灣丹鳳高中圖書館主任宋怡慧老師以及另外8位同樣來自臺灣的各校教學經驗豐富的老師，一起探討與實踐有關閱讀素養、國際素養以及語文、數學及科學的跨科教學。這次跨科閱讀教學工作坊引進跨科素養課程和教學設計的新觀念和好方法，引領獨中在閱讀教學領域處於先進的國際水準。這次我們的一小步，會是未來獨中教改的一大步，我們深深地這樣企盼著。」

為了舉辦這次跨國跨科閱讀工作坊，丹鳳高中校長曾慧媚在開幕致詞提到：「疫情時代的國際教育，可以從課程共備、共創開始，丹鳳高中與董總和華文獨中長期也保有相互參訪與課程合作的關係，這次董總邀請本校圖書館主任也是工作坊課程總策劃宋怡慧老師來籌組課程團隊，邀請到台中市立爽文國中的曾明騰老師、彰化縣立田中高中國中部葉奕緯老師擔任科學團與數學團的課程召集人，讓台灣課程設計被看見，這更是自己結合資源進行策略聯盟的理念。」

這次台馬跨閱工作坊的靈魂人物就是宋怡慧老師，不僅身為課程總召也身兼語文團的召集人。宋怡慧將老師號召臺灣一線教學熱情、經驗豐富的跨科團隊老師，聯同吉華獨中、巴生濱華中學及波德申中華中學派出的7位老師，還有三位校長：莊琇鳳、吳麗琪和張永慶，共19人的跨國共備團，分成3個小組，努力不懈地進行了2個月9次的線上共備，總共花費了120個小時，產出今天和明天的跨國跨科閱讀工作坊多元實作課程。

這次工作坊最大的難度是要透過跨國共備教師團隊，結合三大學科的跨科力量，不僅共備過程每週長達四小時以上，需要付出極大的耐心與毅力，同時，各科召集人除了得認真地設計跨科素養課程，突出在地化、國際議題、素養教學、評量規準的課程內涵外，還包含多次線上實際演練的操作和科技化評量的運用，這些突破點更是「跨閱：學與教的新視界——全國華文獨中跨科閱讀教學線上工作坊」兩大工作坊課程規劃的亮點。

課程總召宋怡慧說：「透過跨科共備為圓心，集體共創為半徑，劃出國際閱讀移動時代的圓弧，讓閱讀素養導向課程的新管道，無縫接軌在地美感、國際視野、人際溝通、科技遊戲四元素，進行素養課程設計的N種可能。歷時兩個月，周周漫步在雲端進行共備，已成為自己的日常。語文團周周共備都有超過30位台馬教師不斷在以為學生為主、興趣探索為軸線上，透過小組任務和實作學習，一次又一次的討論、修正，最終完成吉華獨中魚米之象二部曲的校本課程，那種齊心戮力完成課程設計的欣喜，更是筆墨難以形容的感動。」

吉華獨中校長莊琇鳳提到：「象嶼山勢吉華獨中故鄉的象徵，在地課程的鄉土觀和多元文化的感情，透過課程演示深深植入工作坊教育同道的心底。」

董總署理主席、董教總獨中工委會教育主任陳友信語帶感性地說：「循著這樣的跨科設計的方式，每所獨中都可以根據設計的方法，規劃獨中跨科特色的在地課程，並銜接國際議題，當獨中與外國學校進行交流對話的時候，就可以分享越在地越國際的在地學，以專業贏得友誼與尊重，借課程體現廣交國際教育界的朋友。在改革的風口浪尖，看到校長們站在最前線擔任領導位置，董總作為火車頭，自己更願意與獨中夥伴一起探討、規劃未來三年展開跨科課程設計與教學的進程。」

第一天上午語文組跨科分享與實作課程結束後，將接棒給第一天下午的科學組與第二天上午的數學組團隊，這數理團隊將議題跨科課程設計與教學演示某個單元，進行探究實作的示範。科學總召曾明騰老師與謝甫宜老師、劉彥廷老師、濱華的周川昇老師與周福隆老師，凸顯科學探究和思辨的學科特性，近可連結生活化議題，遠可關注聯合國永續經營的17項國際議題，培養國際公民素養；數學組葉奕緯老師同樣把課程定錨在連結生活化議題，展現數學跨科課程原來可以結合四大元素，讓教學變得生動而活潑，容易引發學生的好奇與興趣，尤其閔柏盛老師、謝光亮老師與波中謝燕燕老師、李可心老師和何芸麗老師，讓生活數學，數學生活的素養價值實現。

411位老師以實踐學習與同儕努力為沃土，在工作坊與三大課程團隊彼此對話與激盪出跨科課程的設計藍圖，更讓我們窺見跨科素養課程的新契機。這次工作坊雖採取線上分享，但是氣氛溫馨，從理論到實作，從實作到點評各校學校完成的作品，即刻吸睛的教學策略讓所有參與者大呼精彩，也獲益良多。甚至有許多老師向董總反應：希望未來繼續舉辦有連貫性和階段目標性的培訓，這不像一次性活動，辦完就結束，應該是可以深耕合作的培訓課程。結合科學、跨學科整合的課程設計與教學模式，跳脫過往單一性的教學方式，讓「跨閱：學與教的新視界——全國華文獨中跨科閱讀教學線上工作坊」成為台馬跨科課程共備的鏗然第一步，正應證：一個人走，可以走很快；一群人走，可以走很遠的共備價值。

丹鳳高中宋怡慧老師專題演講。

丹鳳高中校長曾慧媚開幕致詞。

董總主席陳大錦主持致詞。

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