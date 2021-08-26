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學生「疫苗假」放兩天太少？ 教育部回應了

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
外傳BNT疫苗將於8月底到貨，指揮中心證實確有此事，教育部也於今年5月發函，高中以下學生若接種疫苗也有「疫苗假」。接種疫苗示意圖。圖／台北市教育局提供
外傳BNT疫苗將於8月底到貨，指揮中心證實確有此事，教育部也於今年5月發函，高中以下學生若接種疫苗也有「疫苗假」。接種疫苗示意圖。圖／台北市教育局提供

全國中小學將於下周三開學，外傳BNT疫苗將於8月底到貨，指揮中心證實確有此事，教育部也於今年5月發函，高中以下學生若接種疫苗也有「疫苗假」。有讀者向本報反映，年輕族群疫苗副作用較大，只放兩天恐怕不夠。教育部表示，年輕族群若要延長疫苗假請假天數，涉及醫療專業，將與指揮中心討論研商。

國內目前有AZ、莫德納、高端三廠牌疫苗，依年齡開放民眾接種，但20歲以下學生族群，目前還不符合接種資格，不少家長、師生憂心學生沒疫苗保護，若返校復課，恐釀群聚感染。

指揮中心日前表示，8月底將有部分上海復星代理BNT疫苗出貨到台灣，這批疫苗將優先供學生施打。事實上，教育部國教署5月14日已發函高中以下各級學校，學生自接種日起至接種次日24時止，可向學校請假並不列計假別，學校不得拒絕，也不得影響全勤紀錄。

有讀者向本報表示，現在國教署疫苗假採用方法比照成年人天數，接種當日到次日可以請假，但年輕族群疫苗副作用較大，學生更不用說，若疫苗假比照成年人天數不夠友善。

教育部表示，年輕族群若要延長疫苗假請假天數，涉及醫療專業，將與指揮中心討論研商。

教育部國教署5月14日已發函高中以下各級學校，學生自接種日起至接種次日24時止，可向學校請假並不列計假別，學校不得拒絕，也不得影響全勤紀錄。圖／教育部提供
教育部國教署5月14日已發函高中以下各級學校，學生自接種日起至接種次日24時止，可向學校請假並不列計假別，學校不得拒絕，也不得影響全勤紀錄。圖／教育部提供

疫苗 教育部 BNT

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