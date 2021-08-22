斯卡羅年代台灣府城裡的縣署 台南市府將考古挖掘

最近因為公視連續劇「斯卡羅」的熱映，讓更多人關注到台灣早期的歷史，而台灣在清領時期最早設立的「台灣縣」縣署所在地，近期因為台南市政府進行工程相關的遺構也跟著出土，文化局表示，在台灣建城400周年前夕，市府已向文化部爭取到411萬元經費，將進行台灣縣署的試掘調查，重現這段台灣重要的歷史。

台灣縣署所在地大約是在台南赤崁樓的東北側、成功國小附近，文化局表示，近日向文化部提案的「台南400年－文化資產場域再現計畫」，其子計畫「普羅民遮城與周遭遺構調查發見計畫」已獲核定補助經費411萬元，預計將於明年完成。計畫中將針對普羅民遮城東北側疑似台灣縣署範圍進行試堀調查，並對普羅民遮城之原始稜堡型制進行調查研究。

文化局表示，1683年，施琅率軍於臺灣澎湖擊潰鄭氏王朝，1684年4月，經施琅力陳，清康熙皇帝正式設郡縣於台灣，設立臺灣府，根據1875年台灣府城街道圖及1807年《續修台灣縣誌》縣署圖，都可以看到其位置大約就是在赤崁樓東北側。

文化局表示，西元1624年，荷蘭東印度公司跨海來台，於台南築熱蘭遮城（安平古堡）作為據點，後建普羅民遮城（赤嵌樓）作為政經中心，開啓了台灣本島與世界之間近400年來的多元文化交流。此間歷經明鄭、清領、日治、民國種種歷史文化的遞嬗堆疊，成就今日的台南，也形塑出今日的台灣。即將到來的2024年，是熱蘭遮城建造後的400周年，對台南人乃至於全台灣而言，都是一個重要的紀念性時刻。

文化局指出，赤崁文化園區改造工程2019年施工期間陸續挖掘出歷史遺構，包括日治時期「台南明治公學校」基礎構造物，以及清領時期赤嵌樓民居聚落及街道之基礎構造物，為進行中的工程譜出一段驚喜的變奏曲。為妥善處理遺構，台南市文化資產審議會於2020年8月10日決議確立歷史遺構之分級及處理原則，文化局並依此原則妥適辦理遺構清整保存及工程變更相關事宜，期能尋求歷史遺構保存及工程開發效益之間的平衡點。

文化局指出，根據1875年〈台灣府城街道圖〉推估，台灣縣署應位於本案基地中；另依據1807年的《續修台灣縣志》，則可推測出台灣縣署之建築配置及外觀。為此，赤崁文化園區改造工程進行期間，將同步辦理台灣縣署考古發掘作業，併同過去曾經探索發見荷治時期普羅民遮城遺構的部分，預計將使本案基地呈現出從荷治、跨越明鄭、清治乃至當代近400年完整豐富的歷史記憶及脈絡。

文化局表示，由於園區改造及文資探掘兩類工程有所差異，執行期間將妥善安排試掘範圍與現有成功國小重建工程動線區隔，避免影響成功國小工程，以達「學校工程順利，縣署有效探掘」雙贏局面。市府也將藉由迎接台南400年之契機，讓大眾得以對普羅民遮城與臺灣縣署的身世有更進一步的瞭解，期望透過再現土地與人民的歷史記憶為立足點，展望下一個400年。 西元1807年《續修台灣縣誌》縣署圖。圖／台南市文化局提供 赤崁原停車場歷史遺構空拍圖。圖／台南市文化局提供 西元1875年台灣府城街道圖。圖／台南市文化局提供

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