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教育部科技部增設教保中心 共收90名幼生

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
科技部增設教保服務中心。記者潘乃欣／攝影
科技部增設教保服務中心。記者潘乃欣／攝影

教育部今天宣布於忠孝東路辦公大樓一樓設置職場互助教保服務中心，招收員工2至6歲子女、孫子女2班，計40人。科技部也在科技大樓一樓設教保中心，招收2歲以上至入國民小學前的幼兒50名，包括科技部及相關機關員工子女26人、一般幼兒24人。

教育部部長潘文忠今日上午該中心與小朋友互動，表達歡迎之意，並致贈兒童繪本作為入園禮，希望小朋友在該中心快樂學習。教育部表示，此中心委託非營利法人「社團法人台北市教保人員協會」辦理，該協會以幼兒發展為宗旨，結合教保專業人員，為幼兒提供優質教保服務，使員工能安心工作，孩子能快樂成長。

科技部長吳政忠表示，科技部及所屬科學園區積極規畫籌設公共化教保服務34班，共可收托926人，其中科技部設置2班，收托50人，今年8月提供教保服務；科學園區設置32班，收托876人，明年8月招生。希望藉由提供員工友善托育環境，紓緩家庭育兒負擔，讓員工放心托育、安心工作。

政府各部會由國防部搶頭香，今年在台北市大直區開辦非營利幼兒園創先例。財政部跟隨在後，規畫在景美財政人員訓練所一樓設非營利幼兒園，預計今年下半年開始招生，以財政部員工子女為主要招生對象。

科技部在科技大樓一樓設教保中心，招收2歲以上至入國民小學前的幼兒50名，包括科技部及相關機關員工子女26人、一般幼兒24人。圖／科技部提供
科技部在科技大樓一樓設教保中心，招收2歲以上至入國民小學前的幼兒50名，包括科技部及相關機關員工子女26人、一般幼兒24人。圖／科技部提供
教育部於忠孝東路辦公大樓一樓設置職場互助教保服務中心，招收員工2至6歲子女、孫子女2班，計40人。圖／教育部提供
教育部於忠孝東路辦公大樓一樓設置職場互助教保服務中心，招收員工2至6歲子女、孫子女2班，計40人。圖／教育部提供

教育部 幼兒園

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