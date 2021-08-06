報名空窗？技術士檢定延期 技高生考丙來不及報乙

全國疫情打亂勞動部技術士技能檢定的辦理期程，但在校生專案丙級術科考試延至10月底前辦完，乙級將學科考試延後六周至12月底，卻要在9月16日前完成報名，僅延後不到兩周，恐使部分技術型高中（技高）學生無法拿到丙證後報考乙級檢定，影響學生透過「技優甄審」升學。教團訴求，乙級檢定報名日應延至11月初截止，學科測驗日應延至12月底。

技專校院升學管道除了甄選入學、登記分發外，還有彰顯實作能力的其他升學管道，如「技優保送」及「技優甄審」。前者每年1月辦理，主要是讓參與技藝（能）競賽獲獎技高學生們參加，目前已有共識因疫延至3月；後者則除獲獎者外，只要持有當年度乙級以上技術士證照者就可報名參加。兩管道不需採計統測成績，有利於技職教育實作能力的發展，每年5月辦理，教育部今天表示，將視疫情狀況再滾動調整。

立法委員林奕華今召集教育部、勞動部、教師團體、家長團體，以及技高代表召開「技能檢定與高職生受教權益」座談會。全國高級中等學校教育產業工會秘書長許麗吉表示，全國停課近2個月，現在解封，雙北、嘉義不允許學生返校練技檢，就算能返校練，也受限場地因素要分艙分流，大家練習時間不足，師生都很焦慮，只怕丙檢考沒過。

台北市木柵高工是技檢承辦大校，校長李通傑表示，現在要各校排專案丙檢都有難度，光是聘請監試人員都是難題；北科附工教務主任黃華彩也說，去年有1萬多名學生參與「技優甄審」入學管道，但若學生沒有乙級證照，也沒有辦法參加，希望勞動部可以多考量，延後報名時間，讓考完丙檢的學生能銜接上乙級考試。

勞動部勞動力發展署技能檢定中心主任楊國聖則多次強調「延無可延」。他說，檢定除了學科外，還有術科，但術科職類多，要委託學校單位，且甲、乙級也須審核資格要件，況且5、6月因疫還有近20萬人待考術科，第三梯次又包含非特定對象，試務安排必須提前，「大家都是受災戶」。

許麗吉則表示，學生都還來不及練習，是能檢定什麼？且證照考試報名費高昂，很多都超過3000元，萬一沒通過，孩子只會更慘。她也提到，即便開放報名但沒有丙級成績，也沒辦法進行資格審查，甚至可能會發生棄考，衍伸退費問題，且８萬多名高三明年統測成績在甄選中佔比不能超過4成，證照又更為重要。

座談會中雙邊爭論多時，最後仍沒定論。林奕華統整出四種方法，包含學科考試同時進行，但因應疫情，乙級術科為高二升三學生另外再辦一場；其二則是等丙級考完，將乙級報名時間延至11月中；若要再折衷，原定報名至考試相隔兩個月，改將乙級報名截止日延至10月16日；或要預估考試量能，簡化前面報名，後續程序在丙級結束後再候補，如繳費、資料等。

楊國聖也回應，現在有在校生丙級，未來若要有在校生乙級檢定，仍須和教育部協商。另針對簡化報名，他坦言，這就好比是收到「空訂單」，仍須確定學生考到丙照後才能動作，但訂金（丙級）沒進來，考不過就退單，不可能提早備料，要確定後才能委辦。

座談會最後，林奕華裁示要教育部、勞動部於下周五前開會討論，後續再進行追蹤、協調。 全國疫情打亂勞動部技術士技能檢定的辦理期程，但在校生專案丙級術科考試延至10月底前辦完，乙級將學科考試延後六周至12月底，卻要在9月16日前完成報名，僅延後不到兩周。圖／全中教提供 立法委員林奕華今召集教育部、勞動部、教師團體、家長團體，以及技高代表召開「技能檢定與高職生受教權益」座談會。記者趙宥寧／攝影

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