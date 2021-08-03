新北4學子獲總統教育獎 侯友宜視訊嘉許送專屬許願禮物
教育部在今年五月公佈總統教育獎得主，嘉許力爭上游、出類拔萃的學生，其中新北有四名學生獲此殊榮，侯友宜今日也特別與他們視訊並嘉許，還貼心讓學生許願，要為他們打造獨一無二、量身訂做的禮物。新北教育局也說，獲獎學子們懷抱希望樂觀、奮鬥不懈的精神，是新北學子的學習表率。
侯友宜表示，本年度獲得總統教育獎的得主是五峰國中的林耕鴻、頭前國中的胡玲瑜、莒光國小的塗煜鈞，以及五華國小的鄧妍玲，他們真的很棒，因為身處逆境需要更多動力與勇氣，他們能以無比堅毅信念，跨越身體及心理阻礙，都是超越自我、不畏逆境的鬥士，更是精神的榜樣，希望這精神也能帶動市民朋友給獲獎同學們鼓勵及加油，未來他們人生一定更順暢、更美好。
林耕鴻是新住民子女，國一發現罹患白血病，近一年與病魔對抗期間仍努力向學，樂觀且堅強的意志也感動身邊的人，他期待自己未來能成為研究癌症科學家。他這次許願幫父親換床墊，另外也希望購置新的烘碗機，因為醫生囑咐盡可能維持環境物品乾燥。
胡玲瑜是位重度肌肉萎縮的孩子，從小需要來自越南的母親24小時打理，雖然自己寫字速度比別人慢，但仍用心書寫每個字，她相信肯努力就沒有做不到的事，心願是能靠自己能力養活自己並孝敬父母，並做善事回饋社會。辛苦的她此刻還在加護病房與病魔搏鬥，大家都在為她加油，而她許願禮物是一台專屬平板電腦，希望藉此在疫情期間能好好運用數位學習。
莒光國小的塗煜鈞，因粒腺體病變造成發展遲緩，但他認真參與課堂討論並擔任圖書館志工和公益活動，曾獲罕見疾病獎助學金成績優良獎，也是新北市優秀身心障礙學生。他希望病情穩定並有合適輔具幫助學習，未來想在機場塔台或捷運行控中心工作。這次許願禮物是翻譯機及桌遊，幫助輕鬆有效率的學習，也可以透過桌遊增加人際關係並訓練思考及精細動作。
五華國小的鄧妍玲，罹患噬血症候群與川崎氏症，父親也罹腦瘤抗病。她曾撰「抗糖小勇士」繪本，也拍攝衛教影片給罕見疾病基金會病友希望，更拍攝多部環境教育微電影，並協助教育廣播電台製作20集以上兒童節目。她為來想成為醫師或演員，希望為病友點一盞希望的燈，也希望病友因她的演出而微笑。她許願禮物是「跟市長一起做公益」，購買抗糖小勇士繪本60本，用這個募資計畫把繪本送給更多學校或糖尿病家庭的小朋友。
教育局表示，總統教育獎肯定學生們懷抱希望樂觀、奮鬥不懈的精神，讓生命影響生命，用堅毅的信念跨越阻礙，成為新北學子的學習表率，也期待有更多社會公益團體及熱心人士投入關懷弱勢學生行列，讓社會有更多溫暖與能量。
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