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開學在即...1.1萬大專境外生等入境 教部承諾專案開放

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
110學年即將開學，教育部至今尚未開放任何境外生入境。本報資料照片
110學年即將開學，教育部至今尚未開放任何境外生入境。本報資料照片

教育部表示，根據上一學年境外新生來台人次推估，即將開學的110學年第一學期約1萬1500名境外新生等著入境。教育部將循往例，以專案計畫方式提報中央流行疫情指揮中心，開放境外生專案入境。只是目前還在評估國際和國內疫情發展與防疫量能，教育部會一直與指揮中心保持聯繫。

指揮中心今年7月23日調降我國疫情警戒標準為二級，但考量全球疫情回升，Delta變異株持續傳播，7月26日宣布持續執行邊境嚴管。教育部表示，有關110學年境外學位生入境及相關作業，教育部將循例，並以比過去更為嚴謹的防疫措施進行規畫，等到所提計畫經跨部會協調通過後，就會提報指揮中心開放境外生來台。

下學期開學在即，教育部表示，為避免110學年境外生無法在開學前來台而影響就學權益，各校請和去年一樣啟動學生安心就學措施，就校內特色，提供彈性修業的措施，包括線上註冊、提供同步遠距教學、異地同步學習教學，或延後寒假補課、實習等方式來因應。

在台香港學生互助協會表示，他們從今年3月就和有關的政府部會溝通，至今仍未有境外新生入台計畫的定案。對於台灣政府對境外新生不作為，他們感到錯愕，呼籲先公告境外生入境方案的時程。

教育部 疫情 遠距教學 Delta變異株

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