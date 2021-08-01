提訴願失敗 和春技術學院今天起遭令停招一年

高雄市和春技術學院遭教育部命令110學年停招一年，校方因不服停招命令而提訴願，行政院訴願審議委員會近日做出決定，指出教育部勒令停招理由充分，駁回和春訴願案，今天開始的110學年將全面停招。

教育部表示，和春技術學院2015年被列入專輔學校至今，104學年現金餘絀2.8億元，到108學年剩1.5億元。以此校近年虧損情形，每年又須花費近億元，可預見兩至三年恐有無預警倒閉的風險。教育部也實地查核發現，該校有課程沒依課程表開課、上課平均出席率未達六成、合併授課等不當情況。

教育部說明，由於去年校方改善未果，為維護學生受教品質及教師權益，依私校法規定，經徵詢私校諮詢會會議決議，自110學年（今年8月1日起）停止全部班級招生。

教育部指出，和春校方已表示希望繼續辦學的意願，但學校必須於110學年上學期通過教育部教學品質查核，並提報復招計畫，經教育部審查通過後，才可於111學年後恢復招生。

全國私校工會理事長尤榮輝表示，和春技術學院近年陸續傳出辦學問題，如之前爆出以原住民學生當人頭詐領補助款，也曾扣減教師的研究費、聘用專案教師取代專任教師，及不當逼退教職員。他認為此校的退場「早在預期當中」。

商品推薦