訴願失敗和春110學年停招 校方：繼續辦學爭取復招

教育部今年2月要求和春技術學院110學年度停招，和春提起訴願，但行政院訴願審議委員會作出決定，認為教育部理由充分，駁回訴願案。校方表示，依教育部決議，和春110學年度停招1年，但還是會維護教學品質，照顧現有學生受教權與教職員工作權，不放棄爭取復招。

指和春技術學院104年被教育部列入專輔學校，106年曾被爆出以上百名中年人當「人頭學生」，藉以提高註冊人數，但此案已於109年司法以不起訴簽結。另外教育部查有欠薪、遲發薪水、學分抵免不當、未依課表開課等問題，於是今年2月發函要求和春自110學年停招，校方不服，認為有努力招生，教學品質也受到業界肯定，應屆畢業生也月高就業率，於是對停招提起訴願。

如今訴願遭駁回，校方無奈表示，依教育部指令110學年度停招1年，不過在停招期間，仍會努力維護教學品質，兼顧教職員工作權及學生受教權，並爭取復招。校方曾與學生座談，許多學生都希望在和春繼續學習到畢業，學校也會妥善照顧學生。 和春技術學院110學年度停招。本報資料照片

商品推薦