快訊

東奧網球／地主最大失望 奧運火炬手大坂直美爆冷出局

鄭州水災代表「海綿城市破功」？專家：這是假議題

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「校園健康主播」評選成績揭曉 口腔保健再獲青睞

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
第一名新竹市水源國小學生刷出愛牙好時光。圖／教育部提供
第一名新竹市水源國小學生刷出愛牙好時光。圖／教育部提供

教育部國教署今天公布「健康促進學校暨校園健康主播」獲獎名單，全國國小、國中、高中職學生共有119件作品參賽，最終有5名優選及9名佳作脫穎而出，作品主題包含視力、口腔、健康體位等保健知識。第1名為新竹市水源國小，以「愛牙好時光，運動一把罩」為主題，報導學校親師生日走萬步及健康存摺活動，結盟社區落實在地化健康生活。

國教署表示，今年「校園健康主播」參賽者以多元、活潑、創意的推播方式，例如潔牙歌唱跳、拒菸戲劇表演、健康體位活力舞蹈等，呈現校園推動健康促進的亮點與成效。作品包括視力保健、口腔保健、健康體位、全民健保、正確用藥、菸檳防制、性教育、心理健康、防疫新生活等，關注學生身心健康促進與防疫生活行動，以提升學生健康素養。

今年優選學校第1名為新竹市水源國小，以「愛牙好時光，運動一把罩」為主題，報導學校親師生日走萬步及健康存摺活動，結盟社區落實在地化健康生活；第2名新竹縣光明國小以「健康攻略王」為主題，報導學校健康促進闖關活動，增進學生健康素養，營造健康幸福校園氛圍；第3名台南市復興國中，以「復興口腔保健，你我看得見」為主題，報導全校親師生總動員，運用創意策略實施口腔保健教學及健康自主餐後潔牙。

第4名台北市北投國小以「Beitou News_校園護眼行動」為主題，學生展現正確用眼好習慣，並輔以雙語教學運用英語採訪戶外活動的好處；第5名彰化縣大竹國小以「健視你的好」為主題，報導學校多元的運動社團、師生盲眼體驗、賞鷹淨山等活動，以增進視力保健與健康體位。

另獲得佳作學校有台北市士林高商、新竹縣福隆國小、台北市富安國小、雲林縣南光國小、新北市江翠國小、高雄市高雄高工、苗栗縣五湖國小、屏東縣彭厝國小、桃園市經國國中。

國教署表示，疫情期間，也要提醒學校與家長應更重視孩子身心健康，盼透過「校園健康主播」的宣導倡議，落實「少甜多動勤潔牙，護眼拒菸慎上網，規律作息好健康」的健康防疫生活。所有評選績優「校園健康主播」影片皆已建置於「台灣健康促進學校」網站（https://hps.hphe.ntnu.edu.tw/）。

第三名台南市復興國中貝式潔牙法教學、問答與示範。圖／教育部提供
第三名台南市復興國中貝式潔牙法教學、問答與示範。圖／教育部提供
第二名新竹縣光明國小真人版健康攻略教具，大家分工一起玩。圖／教育部提供
第二名新竹縣光明國小真人版健康攻略教具，大家分工一起玩。圖／教育部提供

新竹 主播

延伸閱讀

獨／私幼明全面復課「卡關 」 新設公幼下月開學遇挑戰

射擊／甜美證件妹吳佳穎保雙眸視力 比賽少碰3C

有片！爬山最傷膝蓋? 3招膝關節保健運動

幼兒園復課指引執行問題多 國教署：明後天共同會商

相關新聞

私幼就學補助預扣困難 教育部：已撥90億要求地方速核

民進黨立委鍾佳濱等人今舉行記者會指出，8月1日私幼即將開學，5歲就學補助也加碼，以往有些私幼會於註冊費直接預扣，然而今年...

疫情警戒降級 海外華語生致信教育部長盼入境

我國今天調降新冠肺炎疫情警戒為第二級。一群等待入境來台求學的華語生和境外生近日發信給教育部長潘文忠，呼籲我國警戒降級後，...

幼兒園今復課 竹市9成幼教人員已接種疫苗

全國疫情警戒今起降到二級，幼兒園也可復課，竹市163所公私立幼兒園，28所公幼目前正值暑假，私立幼兒園則有93家復課，目...

「校園健康主播」評選成績揭曉 口腔保健再獲青睞

教育部國教署今天公布「健康促進學校暨校園健康主播」獲獎名單，全國國小、國中、高中職學生共有119件作品參賽，最終有5名優...

奧賽爭光 物理第5 數學第9

國際物理、數學奧林匹亞競賽廿四日落幕，我國物理代表隊的五名學生共獲四金、一銀，名列全球第五，僅次南韓、中國大陸、俄羅斯與...

教育部因疫發放5千元獎學金 268名僑外生受惠

部分僑外生來台讀書並在課餘時間打工，收入因新冠肺炎疫情受損。教育部表示，財團法人教育部接受捐助獎學基金會捐款，經學校依申...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。