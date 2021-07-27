「校園健康主播」評選成績揭曉 口腔保健再獲青睞

教育部國教署今天公布「健康促進學校暨校園健康主播」獲獎名單，全國國小、國中、高中職學生共有119件作品參賽，最終有5名優選及9名佳作脫穎而出，作品主題包含視力、口腔、健康體位等保健知識。第1名為新竹市水源國小，以「愛牙好時光，運動一把罩」為主題，報導學校親師生日走萬步及健康存摺活動，結盟社區落實在地化健康生活。

國教署表示，今年「校園健康主播」參賽者以多元、活潑、創意的推播方式，例如潔牙歌唱跳、拒菸戲劇表演、健康體位活力舞蹈等，呈現校園推動健康促進的亮點與成效。作品包括視力保健、口腔保健、健康體位、全民健保、正確用藥、菸檳防制、性教育、心理健康、防疫新生活等，關注學生身心健康促進與防疫生活行動，以提升學生健康素養。

今年優選學校第1名為新竹市水源國小，以「愛牙好時光，運動一把罩」為主題，報導學校親師生日走萬步及健康存摺活動，結盟社區落實在地化健康生活；第2名新竹縣光明國小以「健康攻略王」為主題，報導學校健康促進闖關活動，增進學生健康素養，營造健康幸福校園氛圍；第3名台南市復興國中，以「復興口腔保健，你我看得見」為主題，報導全校親師生總動員，運用創意策略實施口腔保健教學及健康自主餐後潔牙。

第4名台北市北投國小以「Beitou News_校園護眼行動」為主題，學生展現正確用眼好習慣，並輔以雙語教學運用英語採訪戶外活動的好處；第5名彰化縣大竹國小以「健視你的好」為主題，報導學校多元的運動社團、師生盲眼體驗、賞鷹淨山等活動，以增進視力保健與健康體位。

另獲得佳作學校有台北市士林高商、新竹縣福隆國小、台北市富安國小、雲林縣南光國小、新北市江翠國小、高雄市高雄高工、苗栗縣五湖國小、屏東縣彭厝國小、桃園市經國國中。

國教署表示，疫情期間，也要提醒學校與家長應更重視孩子身心健康，盼透過「校園健康主播」的宣導倡議，落實「少甜多動勤潔牙，護眼拒菸慎上網，規律作息好健康」的健康防疫生活。所有評選績優「校園健康主播」影片皆已建置於「台灣健康促進學校」網站（https://hps.hphe.ntnu.edu.tw/）。 第三名台南市復興國中貝式潔牙法教學、問答與示範。圖／教育部提供 第二名新竹縣光明國小真人版健康攻略教具，大家分工一起玩。圖／教育部提供

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